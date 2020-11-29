Kuşadası'nda korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde saat 17.55'de 3.3 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir, Aydın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.