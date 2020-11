Bakan Selçuk'tan SON DAKİKA sınav açıklaması: MEB sınavları nasıl olacak? Öğrencilere müjde...

Eğitim Öğretim sezonda yeni normal kapsamında öğrenciler hafta içlerinde bölünmüş olarak sınıflara giderken koronavirüs vakalarındaki tırmanış ile birlikte alınan karar kapsamında yeniden uzaktan eğitim süreci başladı. Kesintisiz uzaktan eğitim devam ederken sınav tarihlerinin yaklaşmasına dair milyonlarca öğrenci ve veli hem sınavların nasıl yapılacağı hem de hazırlık sürecinde MEB'in nasıl destek sağlayacağını merak ederken beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.



SON DAKİKA BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: SINAV ÖZEL PROGRAMINI BAŞLATIYORUZ



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Sınav grubu öğrencilerimiz için TRT EBA kanallarında hafta sonları 'Sınav Özel 'yayınlarımız var' dedi. Selçuk'un açıklamasının ardından MEB desteği ile özel ya da devlet okulu fark etmeksizin tüm öğrenciler EBA kanalları üzerinden sınavlara hazırlanabilecek.



'HER YERDE EĞİTİME DEVAM'



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınavlarla ilgili MEB'in yeni son dakika kararı ve yayın hizmetini anlattığı paylaşımında 'Tüm sınav grubu öğrencilerimiz için TRT EBA kanalları üzerinden hafta sonları özel sınav yayınlarımız var. Evinde televizyonu olan her öğrencimiz, köyde de olsa şehirde de olsa derslere katılabiliyor, her ders için soru çözümlerini ve anlatımları izleyebiliyor. Her yerde eğitime devam' ifadelerine yer verdi.



SINAV ÖZEL PROGRAMLARINA İLİŞKİN GÖRSEL PAYLAŞTI



'Bakan Selçuk ayrıca yaptığı paylaşımında MEB koordinasyonunda gerçekleştirilen ve TRT üzerinden EBA kanalları vasıtasıyla yayınlanan SINAV ÖZEL derslerini takip eden bir öğrencinin fotoğrafını da ekledi.



SINAVLAR NASIL OLACAK?



Diğer yandan öğrencilerin beklediği açıklama da uzaktan eğitime geçildiği günlerin ardından hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de bizzat Bakan Ziya Selçuk tarafından duyuruldu. MEB'in son dakika açıklamasında '20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edeceğiz' ifadeleri yer alırken Bakan Selçuk da sınavların nasıl olacağını kamuoyuna ilan etti.



Bakan Selçuk sınavlarla ilgili olarak yaptığı resmi açıklamada '31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek'



1 OCAK İTİBARIYLA DURUM DEĞERLENDİRİLECEK



Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yılbaşı itibarıyla Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak tavsiye ve kararlar doğrultusunda eğitim süreci ve sınav süreçlerinin nasıl işleyeceğine ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Bakan Selçuk yılbaşı itibarıyla salgının seyrine göre yeni durumun şekillenmiş olacağını son dakika açıklamalarına ekledi.