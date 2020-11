Yılın en iyileri Medya Oscarları ödülünü alıyor!

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Türkiye'nin en prestijli ödülü olan Medya Oscarları, ekranların en başarılı ve kaliteli yapımlarına verild.Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Şebnem Bursalı, ödüllerin büyük titizlikle verildiğini belirterek kadın gazetecilerin ödül almasından ayrıca mutluluk duyduğunu söyled.



ÖDÜLLER 16 ARALIK 2020 TARİHİNDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN SAHİPLERİNE VERİLECEK



ANKARA – Türkiye'nin en köklü meslek kuruluşlarından Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından verilen Medya Oscarları bu yıl da sahiplerini buluyor. Ekranların ve radyoların en başarılı ve kaliteli yapımlarının ve yıldız isimlerinin ödüllendirildiği Medya Oscarları 16 Aralık'ta sahiplerini bulacak. En başarılı isimler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacaklar.



RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, geleneksel hale gelen ödüllerin her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir titizlikle tespit edildiğini söyledi. Bursalı, RTGD'nin daima kendi alanında fark yaratan, kalitesinden ödün vermeyen ve Türkiye'nin saygısını kazanmış isimlere ödül verdiğini belirterek, “RTGD Yönetim Kurulu'nun yarısından fazlasını kadın gazeteciler oluşturuyor. Bu anlamda hala Türkiye'de tek derneğiz. Ödül alanları yürekten kutluyorum. Kadın gazetecilerin ödül almasından ise ayrıca büyük memnuniyet duyuyorum. Onların kız çocuklarına ve genç kızlara çok iyi örnekler olacağına inanıyorum” diye konuştu.



GÜZEL TÜRKÇE, ÇEVRE VE DUAYENLERE ÖDÜL



RTGD bu yıl da radyo ve televizyonun duayen isimlerini de ödüllendirdi. Yılın En İyi Radyo Yapımcısı, TRT Türkü'de program yapan Türk Halk Müziğinin usta ismi Mehmet Özbek oldu. Halk müziğinin sevilen ismi Özbek, Türküler Neyi Söyler Programı ile Medya Oscarı ödülünü aldı. En iyi radyo ise köklü bir kuruma Polis Radyosu'na verildi.

Cengiz Polatkan Özel Ödülü ise NTV ve NTV Radyo'da Türkçe bilgisiyle ile ilgili kısa programlar hazırlayan usta isim Levent Dönmez'e gitti.

CNN Türk'te yaptığı başarılı çevre programları ile adını duyuran Güven İslamoğlu da Yılın En İyi Gezi Kültür Programı Oscarını aldı.



TARAFSIZ BÖLGE, BURAK ÖZÇİVİT VE İMİRZALIOĞLU ÖDÜL ALDI



Geçtiğimiz yılın en iyi tartışma programı Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge seçilirken, ekranların beyefendi ismi Kenan İmirzalıoğlu da ATV'de sunduğu Milyoner yarışması ile Oscar ödülünü aldı.



Yılın en başarılı erkek oyuncusu ise yine ATV'de Kuruluş Osman dizisi ile Türkiye'nin sevgisini kazanan Burak Özçivit'e verildi.



İŞTE GEÇTİĞİMİZ YILIN EN İYİLERİ (2019 MEDYA OSCAR ÖDÜLLERİ)



1-YILIN EN İYİ TARTIŞMA PROGRAMI: AHMET HAKAN – CNN TÜRK

2-YILIN EN İYİ EKONOMİ PROGRAMI: PİYASA HATTI – GÜZEM YILMAZ ERTEM-BLOOMBERG

3-YILIN EN İYİ KUŞAK PROGRAMI: CENGİZHAN CEVAHİROĞLU – TRT HABER

4-YILIN EN İYİ GEZİ KÜLTÜR PROGRAMI: YEŞİL DOĞA- GÜVEN İSLAMOĞLU-CNN TÜRK

5- YILIN EN İYİ DİZİSİ: HERCAİ - ATV

6-YILIN EN İYİ ERKEK OYUNCUSU: BURAK ÖZÇİVİT – KURULUŞ OSMAN -ATV

7- YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU: EBRU ÖZKAN –HEKİMOĞLU – KANAL D

8-YILIN EN İYİ GÜNCEL PROGRAMI: FERDA YILDIRIM- HER AÇIDAN – BEYAZ TV

9- YILIN EN İYİ YEREL KANALI: KANAL 3- AFYONKARAHİSAR

10-YILIN EN İYİ YARIŞMA PROGRAMI: MİLYONER – KENAN İMİRZALIOĞLU – ATV

11- CENGİZ POLATKAN ÖZEL ÖDÜLÜ: DİL YARESİ – LEVENT DÖNMEZ- NTV

12- MUSTAFA CAMBAZ ÖZEL ÖDÜLÜ: AN VE ZAMAN – KORAY ŞERBETÇİ - 24 TV

13- YILIN EN İYİ RADYOSU: POLİS RADYOSU

14- YILIN EN İYİ RADYO YAPIMCISI: MEHMET ÖZBEK – TÜRKÜLER NEYİ SÖYLER - TRT TÜRKÜ

15- YILIN EN İYİ SPOR PROGRAMI: SON SAYFA – MUSTAFA GÖKSU – A SPOR

16- YILIN EN İYİ BELGESEL/ KISA BELGESEL PROGRAMI: TOPLUMSAL HAFIZA - HAKTAN UYSAL – A HABER

17- NURSAL TEKİN ÖZEL ÖDÜLÜ: ARKA SOKAKLAR EKİBİ -KANAL D

18- YILIN EN İYİ EKONOMİ KUŞAĞI - ŞAFAK TÜKLE- EKONOMİDE SABAH A PARA

19- YILIN EN İYİ AKTÜEL SİYASİ PROGRAMI: MEHMET ACET – PAZAR KULİSİ-KANAL 7