Taciz atışı yapan teröristler etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı, 'Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.' açıklamasında bulundu.



MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.' dedi.



