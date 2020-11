İşte yeni koronavirüs belirtisi!

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs vaka sayısında 62 milyona ulaşıldı. Tüm dünya aşı çalışmalarına fokuslanmışken bilim insanlarından yeni bir corona belirtisi açıklaması geldi. Buna göre diş kaybının da corona virüs belirtileri arasında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. ABD'de bazı kişilerin dişini kaybettiği ortaya kondu, ABD'li uzmanlar diş kaybının da uzun süreli Covid-19 belirtisi olduğunu ifade ettiler. Son dakika haberine göre 12 yaşındaki bir çocuğun Covid olduktan sonra dişini kaybettiği anlatıldı.



Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ortaya çıkan semptomların sekiz hafta ya da daha uzun sürmesiyle, 'uzun süreli Covid' ortaya çıkıyor. Uzun süreli Covid-19'un etkileri kişiler arasında farklılık gösteriyor. Ancak, en yaygın görülen semptomlar arasında yorgun, 'saç kaybı', 'kalp ritmi bozukluğu', 'bilişsel problemler', 'baş ağrısı' ,' kas ağrısı', 'nefes almada güçlük', 'odaklanma problemi', 'üşüme ve titreme', 'uykusuzluk', 'halüsinasyon görme', 'ishal' ve 'yüksek ateş' gibi semptomlar yer alıyor.



'DİŞ KAYBI UZUN SÜRELİ COVİD-19 SEMPTOMU'



Bununla birlikte ABD'li diş hekimleri yeni tip corona virüs hastalarında aniden ortaya çıkan diş kaybı vakalarının artış olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, diş kaybının da, yeni tip corona virüsün uzun süreli etkilerinden biri olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.



ABD'DE BİR DÜZİNEYİ AŞKIN KİŞİNİN DİŞİNİ KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI



The New York Times gazetesi, diş sağlığı ile ilgli uzun süreli Covid-19 hastalarıyla görüştü. New York'ta yaşayan 43 yaşındaki Farah Khemili adlı kadının ilkhabarda Covid-19'a yakalanmasının ardından bir ay sonra ön dişini kaybettiğini açıkladı. Bununla birlikte Khemili, geçmişte dişleriyle ilgli problemler yaşadığını ve doktorunun ona sigara içtiği için ağzında kemik kaybı olduğunu söylediğini belirtti. Bununla birlikte ismini açıklamayan başka bir kadın ise Covid-19'a yakalamasından birkaç hafta sonra dondurma yerken birden bire bir dişinin ağrı hissetmeden ağzından düştüğünü söyledi.



12 yaşındaki bir erkek çocuğunun ise Covid-19'a yakalandıktan 9 ay sonra iki dişini kaybettiği belirtildi. Çocuğun annesi Diana Berrent, uzun süreli Covid-19 hastaları için kurduğu online destek sitesinde oğlunun sağlıklı dişlere sahip olduğunu ve altta yatan hastalığı olmadığını ifade etti. Brrent'in duyurusunun ardından yaklaşık bir düzine kişi daha Covid-19 nedeniyle dişini kaybettiğini belirtti.



KAN DAMARLARINDA HASAR



Bilim insanları, corona virüsün diş etlerini enfekte ederek buradaki kan damarlarına zarar verebileceğini düşünüyor. Ancak durumun nedeni henüz bilimsel olarak net bir şekilde ortaya konulamadı.



Kalp ve damar hastalıkları üzerine araştırma yapan ABD'deki Angiogenesis Vakfı'nın başkanı ve tıbbi direktörü Dr. William Li, corona virüsün dişleri canlı tutan kan damarlarına zarar vermesinin mümkün olduğunu ve bu yüzden düştüğünde ağrı yaşanmayabileceğini açıkladı. Li, Covid-19'un artık bir solum yolu hastalığı olduğu kadar, kalp ve damar hastalığı olarak da kabul edildiğini söyledi.



Li, corona virüsün damarları daraltarak kan pıhtılaşmasına yol açtığını ve durumun milyonlarca Covid-19 hastasında kalp krizi ve felce yol açtığını söyledi.



CORONA VİRÜS DİŞ ETLERİNİ TAHRİŞ EDEBİLİR



Californiya'daki Sonora tıp merkezinde prostodontist olan Dr.Michael Scherer'e ise corona virüsün diş etlerini tahriş edebileceğini belirtti.



Scherer, 'Kalp hastalığı ve diyabet gibi diğer sağlık sorunları olan kişilerin daha yüksek bir diş eti hastalığı riskine sahip olduğu bilinmektedir. Diş eti hastaları hiperenflamatuvar reaksiyonlara karşı çok hassastır ve uzun süreli Covid hastaları da kesinlikle bu kategoriye girer. Bu, önceden var olan diş eti hastalığını şiddetlendirebilir ve dolaylı olarak diş kaybına neden olabilir' değerlendirmesinde bulundu.



İNGİLTERE'DE 19 MİLYON KİŞİ DİŞ HEKİMİ RANDEVUSUNU ERTELEDİ



Öte yandan, İngiliz Dişhekimleri Birliği (BDA), artan diş sağlığı problemlerinin insanların salgın nedeniyle diş doktorlarını ziyaret etmemesinden kaynaklabileceğini ifade etti. Birlik, corona virüs pandemisi nedeniyle bu yıl 19 milyon randevunun ertelendiğini açıkladı.