Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sahte genelge' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sahte genelgeler hakkında son dakika açıklaması geldi. Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgelere ilişkin açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, belgelerin sahte olduğunu duyurdu.