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CHP'den yandaş anketçiye resmi araç kıyağı!

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz'ın, anketlerini yaparken resmi araçlar kullandığı ortaya çıktı. Özkiraz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi araçla gezdiği ön cama yansıyan görüntü ile gözler önüne serildi.

Güncel / 28 Kasım 2020 Cumartesi 11:39
CHP'den yandaş anketçiye resmi araç kıyağı!

CHP lehine yaptığı anketler ile bilinen Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz'ın, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi araçla il dışına çıkması tepki çekti.

TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Özkiraz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Antalya'dan şortla çıktım, Kulu'da kara yakalandım' ifadelerini kullandı. Özkiraz, bu paylaşımına bir de fotoğraf ekledi. Fotoğrafta ön cama yansıyan logolu yazı dikkat çekti.



Ekran yaklaştırılarak bakıldığında Özkiraz'ın ön camına yansıyan yazının Antalya Büyük Şehir Belediyesi resmi aracının kartı olduğu görüldü.



CHP'ye yakınlığı ile bilinen Özkiraz'a hangi görev için belediyenin resmi aracının verildiği, Özkiraz'ın hangi görev için şehir dışına bu resmi araç ile çıktığı bilinmiyor.

Özkiraz'ın daha önce başka CHP'li belediyelerde benzer bir duruma karışıp karışmadığı merak ediliyor.

Özkiraz'dan eleştirilere henüz bir yanıt gelmiş değil.

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