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Asgari ücret ne kadar olacak? Pazarlıklar kıran kırana geçecek...

Asgari ücretin belirlenmesi için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesi, öneriler gelmeye başladı. HDP, asgari ücretin 4 bin lira olmasını istedi.

Güncel / 28 Kasım 2020 Cumartesi 12:50
Asgari ücret ne kadar olacak? Pazarlıklar kıran kırana geçecek...

Türkiye'de milyonlarca işçi ve iş verenin gözü kulağı asgari ücret toplantısında.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk asgari ücret toplantısının 4 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Bu açıklamanın ardından taraflar asgari ücret konusunda hesaplarını yapmaya başladı.

HDP 4 BİN LİRA İSTEDİ, CHP ŞİMDİLİK SESSİZ

İlk çağrı HDP'den geldi.

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, asgari ücretin 4 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Ana muhalefet partisi CHP ise bu konuda henüz açıklama yapmış değil.

ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 542 LİRA OLUR

Merkez Bankası'nın 2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9.4 oranında artış yapılabilir.

Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselecek.

Orta Vadeli Programlar'da ise enflasyonun yüzde 8 olacağı öngörülüyor. Asgari ücrete bu doğrultuda zam yapılması durumunda net asgari ücret 2 bin 510 lira olur.

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