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Sağlık Bakanlığı'ndan flaş yoğun bakım kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan tüm illere gönderilen genelgede ise özel hastanelerin pandemi süresince ek yatak taleplerinin karşılanacağı belirtildi. Önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, semptom göstermeyen hastaların da artık günlük tabloda yer alacağını duyurmuş günlük vaka sayısı bir anda 28 binlere fırlamıştı.

Güncel / 27 Kasım 2020 Cuma 09:13
Sağlık Bakanlığı'ndan flaş yoğun bakım kararı

Sağlık Bakanlığı artan yoğun bakım oranları nedeniyle yeni önlemler almaya hazırlanıyor.

Türkiye'de yoğun bakım yatak sayısının yüzde 60'ının devlet hastanelerinde, yüzde 40'ının diğer hastanelerde olduğunu bildiren uzmanlar, bazı şehirlerde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 77'lere ulaşmasının durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi.

Ek yatak talepleri karşılanacak
Bakanlıktan tüm illere gönderilen genelgede ise özel hastanelerin pandemi süresince ek yatak taleplerinin karşılanacağı açıklandı.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasıyla 24 Kasım günü tüm illere gönderilen genelgede, pandemi süreci sonunda geçici olarak ilave edilen yatakların iptal edileceğinin bilinmesi şartıyla, hastane binasında tadilat yapılmaksızın yerinde yatak eklenmek suretiyle sadece erişkin yoğun bakım yatağı veya çocuk yoğun bakım yatağı ilave yapılabileceği söylendi.

Vaka sayıları yükseliyor
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle174 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 14 oldu. Yeni vaka sayısı ise 29 bin 132'ye yükseldi. Dün 168bin 348 test yapıldı, 6 bin 876 yeni hasta tespit edildi.

Önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, semptom göstermeyen hastaların da artık günlük tabloda yer alacağını duyurmuşu.

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