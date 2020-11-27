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Koronavirüs erkeklerde bu soruna yol açıyor!

Corona virüs salgını başlayalı yakalaşık 1 sene oldu. Tüm dünyada corona virüs vaka sayısı arttıkça, virüsün farklı etkileri de ortaya çıkıyor. Yapılan farklı çalışmalar, koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 hastalığının üreme ve cinsel sağlığa etkilerini inceledi.

Güncel / 27 Kasım 2020 Cuma 20:27
Koronavirüs erkeklerde bu soruna yol açıyor!

Corona virüs vaka sayısı her geçen gün artıyor. ABD'nin 100.000'den fazla yeni koronavirüs vakası bildirdiği 24. gün oldu. Bu arada, ABD hastanelerindeki Covid-19 hastalarının sayısı art arda 17. günde rekor kırdı ve birçok tıp merkezi, kapasiteye yaklaştıklarını duyurdu. Almanya, 1 milyon Covid-19 vakasını aşarak Avrupa bölgesinde bu rakama ulaşan 6. ülke oldu. Vaka sayısı arttıkça, KOVİD-19'un etkilediği organlar ve ortaya çıkan yeni semptomlar da keşfediliyor. Son olarak, corona virüsün üreme ve cinsel sağlığı bozduğu yönünde de kanıtlar ortaya çıktı.

"ERKEKLERDE TESTİKÜLER HASAR İNCELENMELİ"

Covid-19'un bir organa zarar vermesi için mutlak olarak o organı da enfekte etmesi gerekmiyor. Sebep olduğu -pıhtılaşma bozukluğu, yaygın vaskülit tablosu, sitokin fırtınası ve hiperenflamasyon gibi- zincirleme reaksiyonlarla da zarar verebiliyor.

Nitekim Covid-19'dan ölen hastalarda yapılan biyopsiler (otopsi) virüs izole edilemeyen testis dokularında bile ciddi doku hasarlarının meydana geldiğini ve bu dokulardaki spermatogenetik (sperm üretim) sürecin baskılandığını gösteriyor.

Bu yüzden, araştırmacılar, Covid-19 geçiren üreme çağındaki erkeklerin, testiküler hasar, hormonal durum ve üreme fonksiyonları açısından incelenmesi gerektiğini savunuyorlar.

Ayrıca, Covid-19 sadece üreme fonksiyonunu bozmuyor, cinsel işlevi de bozuyor. Damar yatağında endotel hasarı oluşturarak, pıhtılaşma bozukluğu yaparak ve hormonal dengeyi bozarak (subklinik hipogonadizm) erektil disfonksiyon (ED) için zemin hazırlıyor. Pulmoner (akciğer) hemodinaminin bozulması ve kalp-damar problemlerinin gelişmesi ise tabloyu daha da kötüleştiriyor.

Bunlara Covid-19 salgını ve karantinanın oluşturduğu psikolojik stresi de eklemek gerekiyor. Covid-19, cinsel işlevi, oluşturduğu bu stres ile de baskılıyor.

Ne var ki bu strese karşı başa çıkmanın en etkin yollarından biri de cinsel aktivite. Araştırmalara göre, seksüel aktivite, karantina sürecindeki çiftlerde karantinaya bağlı anksiyete ve duygu durum bozukluklarını her iki cinste de anlamlı oranda azaltıyor.

(Kaynak: Yörünge)

Almanya

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