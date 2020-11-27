Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Yunanistan ve Ermenistan'a 'cami' tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2021 yılı, bundan önceki 18 yıl boyunca olduğu gibi Cumhurbaşkanımız liderliğinde reform ve değişim odaklı politikalarımızı hayata geçirdiğimiz, oluşan yeni ihtiyaçlara en uygun projeleri planlayıp gerçekleştirdiğimiz bir yıl olacaktır." dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "18 yıldır AK Parti hükümetleri tarafından yürütülen tüm reform çalışmalarının merkezinde milletimiz olmuştur, bundan sonra da yine öncesinde olduğu gibi Cumhur İttifakı'yla birlikte vatandaş odaklı reformları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadesinde bulundu.



"TÜRKİYE'DE CAMİLER, KİLİSELER, HAVRALAR YAN YANADIR"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yunanistan'da camilerin sinema salonuna çevrildiği, Ermenistan'da yine camilerin yıkılıp hatta ahır yapıldığı, Avrupa'nın göbeğinde her gün yeni bir İslam karşıtı vaka gerçekleştiği bir dönemde, Türkiye'de camiler, kiliseler, havralar yan yanadır. Farklı din ve kültürlerin, etnik yapıların üyeleri de kardeştir, Türkiye'de ve omuz omuza bir aradadır." diye konuştu.