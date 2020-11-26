Yapanlar gözlerine inanamıyor! Tencerenize sürerseniz...!!!

Muz Meyve sineklerine tuzak kurmak için muz kullanabilirsiniz. Kavanozun içine eski bir muz ve biraz bulaşık sabunu koyun.



Sonra bir kağıdı huni şekline getirin ve kavanozun ağzını bu huniyle kaplayın. Muzun tatlı kokusu sinekleri içine çekecek, huni ve sabun kavanozdan çıkmalarını zorlaştıracaktır.



Soda Bu popüler içecek harika bir doğal temizleyicidir. Sodayla birçok şeyi kolayca temizleyebilirsiniz. Bunlardan biri; banyo aynanızın üzerine dökün ve ardından bir süngerle silin. Böylece aynanız tertemiz olacaktır.



Ayrıca takılarınızı, tezgahınızı temizlemek veya giysilerinizdeki lekeleri çıkarmak için de kullanabilirsiniz.



Temizlenmesi zor vazolarınız varsa, pirinç mükemmel bir ovalama görevi görür. Tek yapmanız gereken çiğ pişmemiş pirinci, sabunlu suya ekleyin. Bu karışımı temizlemesi zor olan vazonun içine dökün ve vazoyu iyice sallayın. Böylece karışım her yere temas edecek ve vazoyu temizleyecektir.



Siyah çay, parke zeminleri temizlemek ve parlatmak için harika bir besindir. Bunun için temizlik suyunuza bir miktar hazırlamış olduğunuz çayı dökün ve soğumasını bekleyin.



Çaydaki tanik asit parke zeminlerin temizlenmesine yardımcı olacaktır. Ancak bunu laminat zeminleri temizlemek için sakın kullanmayın.



Şöminenizi temizlemenin en kolay yolu, içinde biraz patates kabuğu yakmaktır. Bu işlemi yaparken kabukların mutlaka 48 saate kadar kurumasını bekleyin.



Çünkü kabuklar nemli kalırsa bu yöntem işe yaramayacaktır. Tek yapmanız gereken patates kabuklarını bir fırın tepsisine yayın. Patates kabukları yandıkça, yanmış odun artıklarını bacanızdan dışarı atacaktır.



Bir büyük greyfurt ve biraz kaya tuzu karışımı küvet veya lavabonuzun yepyeni görünmesini sağlayacaktır.



Bunun için yapmanız gereken şey; greyfurtu ikiye bölün ve üstüne kaya tuzunu serpin. Küvetinizi ıslatın, kalan tuzu dibe serpin ve greyfurtları küvetin etrafında ovalayın. Aynı şeyi lavabonuz için de yapabilirsiniz.



Patates kızartmasının yanında sıklıkla tükettiğiniz ketçap, bakır tabanlı tencerelerinizi parlak ve yeni görünümlü hale getirebilir.



Bunun için bakır tencerenin üzerine biraz ketçap koyun, bir süre bekletin ve sonra silip durulayın. Paslanmaz çeliğin temizlenmesi için de aynı yöntemi kullanabilirsiniz.