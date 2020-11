STK'lar Yiğit Bebek İçin Harekete Geçti

Düzce'de tüm STK'lar SMA Tip-1 hastası Muhammet Yiğit için harekete geçti. Hastalıkla mücadele veren minik Yiğit'in tedavi ücretinin karşılanması için sivil toplum kuruluşları temsilcileri Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda bir araya geldi.







Gerçekleştirilen basın toplantısına; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Kayıkçı, Düzce Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, MUSİAD Başkanı Vefa Pehlivan ve Muhammet Yiğit Tezcan'ın babası Fikri Tezcan katılım sağladı.







'Bir can kurtarmak tüm insanlığı kurtarmaktır'



Düzce Sivil Toplum kuruluşları adına açıklamayı Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Kayıkçı yaptı.



Kayıkçı konuşmasında, “Bugün burada Muhammet Yiğit bebeğimiz için bir araya geldik. Evladımız tedavisi çok zor olan SMA tip 1 hastalığına yakalandı ve ailesi evladımızın tedavisinin gerçekleşmesi için her yolu deniyor. Daha önce de birçok kampanya başlatılmıştı. Şimdi Düzce'deki tüm sivil toplum kuruluşları olarak bir araya geldik ve ülke geneline kampanyamızı yayıyoruz. Bir can kurtarmak tüm insanlığı kurtarmaktır düstüruyla çıktığımız bu yolda; Muhammet Yiğit Tezcan evladımızın SMA tip 1 tedavisine yardımcı olmak isteyen duyarlı vatandaşlarımızın; Yapı kredi bankası Fikri Tezcan adına açılan Tr 53 0006 7010 0000 0074 0600 02 nolu hesaba veya diğer banka hesaplarını kullanabilirler.







'Bizim zamanımız çok kalmadı'



Çocuğu için zamanın giderek daraldığını belirten baba Fikri Tezcan, şöyle konuştu:



“Evladım Yiğit dünyada ölüm oranının en yüksek olduğu SMA tip 1 hastalığıyla dünyaya geldi. Gen tedavisi için Amerika'ya götürmek istiyoruz. Bu konuda maddi gücümüz yetmediği için başkanlarımızdan yardım istedik. Bu konuda desteğe ihtiyacımız var. Herkesin desteğini bekliyoruz. Gerekli görüşmeleri yaptık ama maalesef dışarıdan hastayı şuanda sadece ABD kabul ediyor. Zaman daralıyor. Ülkemize gelir mi gelmez mi bilemiyoruz ama bizim zamanımız çok kalmadı ve evladımızın göz göre ölmesine razı olamadık. Bu anlamda Yiğit SMA adında bir hesap açtık. Gerekli tüm bilgiler ve evraklar orada yer alıyor. Para tamamlandığı taktirde çocuğumuzu tedavi için ABD'ye götüreceğiz inşallah. Bütün insanlığı davet ediyoruz”



Düzce Belediyesi kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, 'Düzce Kent Konseyi Meclisi olarak bizlerde Yiğit bebeğe destek oluyoruz hayırseverleri destek için bekliyoruz” dedi.







SMA Tip 1 hastası olarak belirtilen 14 aylık Muhammed bebeğin anne ve babası, çocuklarının yaşama tutunabilmesi için yüksek meblağlı gen terapisi için hayırseverlerden destek bekliyor.