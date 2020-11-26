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PKK/KCK soruşturmasında gözaltına alınan Cihan Yavuz'a Şişli Belediye Başkanı sahip çıktı!

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz’a sahip çıktı. Şişli Belediyesi tarafından Başkan Keskin’in imzasıyla yapılan basın açıklamasında masumiyet karinesinin önemli olduğu ve yanlışa sapmadan hizmet edildiği iddia edildi.

Güncel / 26 Kasım 2020 Perşembe 22:04
PKK/KCK soruşturmasında gözaltına alınan Cihan Yavuz'a Şişli Belediye Başkanı sahip çıktı!

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'la ilgili olarak Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin imzasıyla açıklama yaptı.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİYİM"

Yavuz'un masum ve yanlışa sapmadan görev yaptığı iddia edilen açıklamada, "Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Sayın Cihan Yavuz; belediyemizle ilgili üzerinde bulunan görev ve sorumlulukları eşit hizmet anlayışıyla sürdüren başkan yardımcımızdır. Toplumcu belediyecilik çizgisinden sapmadan, önemli işlere imza atan, Şişli Belediyesi yönetimi ve çalışanları, çalışmalarını bu yönde sürdürmeye devam etmektedir. Bilinmelidir ki; masumiyet karinesi esastır ve sürecin yakinen takipçisiyim. Eşit hizmet-temiz siyaset ve toplumcu belediyecilik anlayışımız ve çizgimizden sapmadan ben ve tüm belediye çalışanlarım Şişlili komşularımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz" denildi.

HDP KONTENJANINDAN SEÇİLDİ

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen operasyonda, terör örgütünün şehir yapılanmasına ilişkin önemli bilgilere ulaşılırken dosyadaki bilgilere göre HDP kontenjanından meclis üyesi olarak seçilen Yavuz'a, daha sonra başkan yardımcılığı görevi verildiği ortaya çıktı.

ŞEHİR YAPILANMASINDA YER ALDI

Cihan Yavuz'un terör örgütü PKK'nın KCK yapılanmasında faaliyetleri olduğu tespit edilerek soruşturma kapsamına alındığı öğrenildi. Yavuz'un örgütün şehir yapılanmasında faaliyet yürüttüğü, mitingler, açlık grevleri ve ölen örgüt üyelerinin ailelerine yardım yapılması gibi KCK örgütlenmesi faaliyetleri belirlendiği kaydedildi.

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