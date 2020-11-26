Melih Gökçek bana gelen istihbarat diyerek paylaştı!

CHP'li İBB'nin faydasız başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'un 3 bin taksiye ihtiyacı var sözleri tartışma yarattı. İşin içinde bir peşkeş olup olmadığı kamuoyunda konuşulur hale gelmişti.



İSTANBUL'UN TAKSİYE İHTİYACI VAR SÖZÜ LAF-I GÜZAF!



Melih Gökçek de kendisine gelen çok önemli istihbaratı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Gökçek, yaptığı paylaşımda, 'Bana gelen istihbarat. HDP,CHP ve İYİ Partililere 6 bin taksi sözü verilmiş. İstanbul'un taksiye ihtiyacı var sözü laf-ı güzaf. Geçmiş olsun taksici kardeşlerim. Size çok iş düşüyor. Direksiyon Ekrem'i müşteriye iyi anlatın.' ifadelerini kullandı.