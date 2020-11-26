İstanbul'da PKK'nın KCK/TM yapılanmasına operasyon! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında...

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın KCK/TM yaplanmasına operasyon gerçekleştirildi. 27 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskında 19 şüpheli gözaltına alındı. Gelen son dakika haberine göre; CHP'li Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Y. de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...



TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA İSTANBUL'DA DEV OPERASYON!



İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Son dakika haberine göre; 27 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Bölücü terör örgütü PKK Üyeleri tarafından; bölücü terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde KCK/TM isimli oluşum adına faaliyet yürüten 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINDA



Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 102 mermi, çok sayıda örgütsel doküman, örgütsel bez parçaları ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Operasyonda Şişli İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Y.'nin de gözaltına alındığı belirtildi.



