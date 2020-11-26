FETÖ'cülerin yargılandığı 475 sanıklı davada hesap günü geldi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, 'sivil imamlar' ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davada bugün karar duruşması görülecek.



Duruşma, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki 1800 kişilik salonda yapılacak.



Darbe girişiminden sonra ismi 'Mürted' olarak değiştirilen Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, FETÖ'nün ihanet girişiminin yönetildiği ana karargah olarak kullanıldı.



İhanet girişiminin ilk saatlerinde, terörle mücadele bahanesiyle 1 gün önceden mühimmat yükletilen uçaklar peş peşe pist başı yapmaya başladı.



O gece 25 pilot F-16 uçağı kullandı. Bunlardan 11'i Ankara'daki çeşitli yerlerin bombalanması eylemine katıldı.



Bu uçakların saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı. Ayrıca milyonlarca lira hasar oluştu.



Aynı saatlerde, darbe girişimine karşı tepki göstermek için üssün nizamiyesinde toplanan vatandaşları hedef alan darbeciler, 9 sivili daha katletti.



Dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi, Akıncı'da günler öncesinden hazırlanan mahzenlerde rehin tutuldu.



ESAS HAKKINDA MÜTALAA: 79'AR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP ETTİ

Savcı Adnan Gümüş, 21 Ocak 2019'daki duruşmada sunduğu mütalaasında, darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş hakkında 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs', 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' ve 77 kişiyi 'kasten öldürmek' suçundan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.



Sivil imamlarla birlikte girişimi yöneten asker sanıklar Aydemir Taşçı, Kemal Mutlum, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Bekir Ercan Van, Hakan Karakuş, Recep Sami Özatak, Ahmet Tosun, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Metin Bilgici, Murat Bicil, Mustafa Mete Kaygusuz, Hüseyin Türk, Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli'nin de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapisle cezalandırılması istendi.



Savcı Gümüş, 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan 355 sanık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet, bu suça yardım eden 9 sanık ile 'silahlı terör örgütüne üye olmaktan' 32 sanığın ayrı ayrı cezalandırılmasını, 71 sanığın beraatini, başka bir mahkemede hüküm giyen 2 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, yaklaşık üç yıl süren yargılamanın sonunda yarın görülecek karar duruşmasında, 365'i tutuklu, 104'ü tutuksuz, 6'sı yakalamalı sanık hakkında hükmünü açıklayacak.



AKINCI ÜSSÜ'NÜN 1 NUMARALI SANIĞI FETULLAH GÜLEN



Akıncı Üssü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin komuta merkezi olarak kullanıldığı davanın iddianamesinden alınan son dakika detayları şöyle; 1 numaralı sanık Fetullah Gülen. Terörist başı Gülen'in suçları arasında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme', 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme', 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik, sınav sorularının çalınması', 'usulsüz dinleme' bulunuyor.



HULUSİ AKAR REHİN ALINDI



Darbe girişimi sırasında Ankara'da 11 pilot F-16 uçaklarını kullanarak bombalı eylem gerçekleştirdi. Akıncı Üssü'nden kalkan bu uçakların bombalı saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı. Aynı saatlerde, darbe girişimine karşı tepki göstermek için üssün nizamiyesinde toplanan vatandaşları da hedef alan darbeciler, 9 sivili daha katletti. O gece 77 kişiyi şehit eden darbeciler tarafından, dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de arasında bulunduğu çok sayıda kişiyi, günler öncesinden hazırlanan Akıncı'daki mahzenlerde rehin tutuldu.



6.5 TON BOMBA KULLANILDI



15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından halkın üzerine her biri 500 kiloluk 13 bomba attı. Toplamda 6.5 ton olan bombalardan 1'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı kavşağına, 5'i Gölbaşı Türksat tesislerine, 3'ü TBMM'ye, 1'i Gölbaşı Özel Harekat Havacılık Dairesi'ne, 1'i Gölbaşı Özel Harekat binasına, 1'i Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atıldı.



DARBENİN SIR KUTUSU: ADİL ÖKSÜZ



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesinde hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adliyeden çıktığı tarihten bu yana aranan firari sanık Adil Öksüz, FETÖ'nün darbe girişimi sırasındaki eylemlerinin 'sır kutusu' olarak biliniyor. 1 Eylül 2016'da yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyeliği görevinden çıkarıldıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Öksüz'ün hakkında 'Terörden Arananlar Listesi'nde 'kırmızı' kategoride yer aldığı açıklandı. Yakalanmasını sağlayana 4 milyon liraya kadar ödül konulan Öksüz'ü arama çalışmaları devam ediyor.



DARBEYİ YÖNETEN SİVİL İMAM KEMAL BATMAZ



15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, 11 Temmuz'da Adil Öksüz ile birlikte ABD'ye gittiğini, iki gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğünü ve darbeyi yöneten isimler arasında olduğunu belirlendi. FETÖ'nün en büyük finans kaynaklarından biri olan Kaynak Holding'te üst düzey yönetici olan Kemal Batmaz'ın Adil Öksüz ile birlikte Akıncılar Üssü'nde darbeyi yönettiği belirtiliyor.



YARGILAMA BİN 198 GÜN SÜRDÜ



Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava 1 Ağustos 2017'de başladı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki bin 800 kişilik salonda görülen karar duruşmasında mahkemeye başkanlığı Selfet Giray yaparken Ömer Ünal ve Erhan Karakaya ise üye hakim olarak kürsüde yerini alacak. Adnan Gümüş ise duruşma savcısı olarak görev yapacak.

