Akıncı Üssü davasında karar açıklandı! Hain FETÖ'cülere ceza yağdı

Darbe girişimini Akıncı'dan yöneten siviller Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.



Ankara'yı vuran pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.



Dönemin ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.



Ankara'yı vuran pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.



Dönemin ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.



Darbe girişimi sırasında F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.



Polis Havacılık Dairesi'ni lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Darbe girişimi sırasında Polis Özel Harekat Dairesi'ni bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.



Darbe girişiminde Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.



Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan eski üsteğmen Mustafa Özkan, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.



AKINCI ÜSSÜ'NÜN 1 NUMARALI SANIĞI FETULLAH GÜLEN

Akıncı Üssü'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin komuta merkezi olarak kullanıldığı davanın iddianamesinden alınan son dakika detayları şöyle; 1 numaralı sanık Fetullah Gülen. Terörist başı Gülen'in suçları arasında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme', 'devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme', 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik, sınav sorularının çalınması', 'usulsüz dinleme' bulunuyor.



HULUSİ AKAR REHİN ALINDI



Darbe girişimi sırasında Ankara'da 11 pilot F-16 uçaklarını kullanarak bombalı eylem gerçekleştirdi. Akıncı Üssü'nden kalkan bu uçakların bombalı saldırıları sonucunda 68 kişi şehit düştü, 222 kişi de yaralandı. Aynı saatlerde, darbe girişimine karşı tepki göstermek için üssün nizamiyesinde toplanan vatandaşları da hedef alan darbeciler, 9 sivili daha katletti. O gece 77 kişiyi şehit eden darbeciler tarafından, dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin de arasında bulunduğu çok sayıda kişiyi, günler öncesinden hazırlanan Akıncı'daki mahzenlerde rehin tutuldu.



6.5 TON BOMBA KULLANILDI



15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından halkın üzerine her biri 500 kiloluk 13 bomba attı. Toplamda 6.5 ton olan bombalardan 1'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı kavşağına, 5'i Gölbaşı Türksat tesislerine, 3'ü TBMM'ye, 1'i Gölbaşı Özel Harekat Havacılık Dairesi'ne, 1'i Gölbaşı Özel Harekat binasına, 1'i Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atıldı.



DARBENİN SIR KUTUSU: ADİL ÖKSÜZ



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı Üssü yakınlarında yakalanan Adil Öksüz, 18 Temmuz'da getirildiği Sincan Batı Adliyesinde hakim Köksal Çelik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adliyeden çıktığı tarihten bu yana aranan firari sanık Adil Öksüz, FETÖ'nün darbe girişimi sırasındaki eylemlerinin 'sır kutusu' olarak biliniyor. 1 Eylül 2016'da yayımlanan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyeliği görevinden çıkarıldıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Öksüz'ün hakkında 'Terörden Arananlar Listesi'nde 'kırmızı' kategoride yer aldığı açıklandı. Yakalanmasını sağlayana 4 milyon liraya kadar ödül konulan Öksüz'ü arama çalışmaları devam ediyor.



DARBEYİ YÖNETEN SİVİL İMAM KEMAL BATMAZ



15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde olduğu gerekçesiyle tutuklanan Kaynak Kağıt AŞ'nin eski Genel Müdürü Kemal Batmaz'ın, 11 Temmuz'da Adil Öksüz ile birlikte ABD'ye gittiğini, iki gün sonra yine Öksüz ile Türkiye'ye döndüğünü ve darbeyi yöneten isimler arasında olduğunu belirlendi. FETÖ'nün en büyük finans kaynaklarından biri olan Kaynak Holding'te üst düzey yönetici olan Kemal Batmaz'ın Adil Öksüz ile birlikte Akıncılar Üssü'nde darbeyi yönettiği belirtiliyor.