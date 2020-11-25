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WhatsApp'a muhteşem özellikler geliyor! WhatsApp Android beta sürümünde ortaya çıktı

WhatsApp'ın yenilikleri arka arkaya çıkıyor. Geçtiğimiz günler içinde yeni özellikleriyle adından söz ettiren popüler uygulamada, yine bir takım değişiklikler olacak. WhatsApp'ın Android beta sürümünde yeni özellikler keşfedildi. Mesela her sohbet için ayrı bir duvar kağıdı seçilebilecek. Peki WhatsApp'ın yeni özellikleri nedir? Android beta sürümünde neler bulundu? İşte detaylar...

Teknoloji / 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:05
WhatsApp'a muhteşem özellikler geliyor! WhatsApp Android beta sürümünde ortaya çıktı

WhatsApp son haftalarda yeni özellikler konusunda iyice gaza bastı. 2 milyarı aşkın kullanıcısı bulunan uygulama, neredeyse her gün farklı bir yeniliğiyle, güncellemesiyle gündeme geliyor. WhatsApp'ın bir değil, üç yeni özelliği keşfedildi.

Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın Android Beta sürümünde 3 yeni özellik ortaya çıktı.

Buna göre WhatsApp'a ilk olarak duvar kağıdı özelleştirme altyapısı geliyor. Bu özellik sayede kullanıcılar her sohbet penceresi veya kişi için ayrı duvar kağıdı seçebilecek.

WhatsApp ayrıca söz konusu duvar kağıdı için şeffaflık ayarı da sunacak.

WhatsApp güncelleme sonrası kişilerin videoları başkasıyla paylaşmadan önce sessize almasına da imkan tanıyacak.

Platforma gelecek bir başka yenilik ile uygulamadaki arşivlenmiş içerikler 'daha sonra oku' şeklinde isimlendirilecek.

Söz konusu özelliklerin ne zaman kullanıma gireceğine dair şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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