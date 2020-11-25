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Polonya'da dünyanın en derin yüzme havuzu yapıldı

Polonya’nın Mszczonow kasabasında hizmete açılan 8 bin metreküp suyun bulunduğu, 45 metre derinliğindeki havuzda dalış yapmanın fiyatı 379 Polonya zlotisi (795 TL) olarak belirlendi.

Güncel / 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:14
Polonya'da dünyanın en derin yüzme havuzu yapıldı

Dünyanın en derin yüzme havuzu Polonya'nın Mszczonow kasabasında hizmete girdi.

Başkent Varşova'ya yaklaşık 50 km uzaklıkta Deepspot adıyla faaliyet gösteren havuz, pek çok açıdan dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

Genel derinliği 20 metre olan havuzda bulunan tüp şeklindeki bölümle 45 metre 40 cm derinliğe inilebiliyor.

15 KATLI BİNANIN YÜKSEKLİĞİNE EŞİT
Neredeyse 15 katlı binanın yüksekliğine eşit olan bu derinlik profesyonel dalgıçlara antrenman yapma olanağı sağlarken, amatörlere de eğitmen gözetiminde ilk dalışlarını gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Deepspot Basın Sözcüsü Krzysztof Jarzyna, yaptığı açıklamada havuzda bulunan suyun 8 bin metreküp olduğunu, bunun ise 27 olimpiyat havuzunda bulunan suya eşdeğer olduğunu söyledi.

Havuzun günde 4 defa son teknoloji filtreleme yöntemi ile temizlendiğini aktaran Krzysztof Jarzyna, havuzun her türlü dalış sporuna imkan tanıdığını ifade etti.

Polonya

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