Orta Doğu'yu karıştıran o isim yeniden görev başında!

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, kabinesinde yer alacak önemli isimleri açıkladı.



Yaptığı paylaşımlarla “Dünyaya liderlik edecek ve Amerikan liderliğini yeniden kuracak” isimleri tanıtan Biden, ülkenin siyasi olarak en kritik mevkisi olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’ne Avril Haines’ı getirdi.



OBAMA DÖNEMİNİN SUİKAST PLANLAYICISIYDI



Barack Obama’nın başkanlık döneminde Beyaz Saray’da Ulusal Güvenlik Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Haines, oldukça tartışılan bir isim.



ORTA DOĞU POLİTİKASININ MİMARLARINDAN



Daha önce CIA’de de başkan yardımcılığı yapan ve görevi süresince özellikle ABD’nin Orta Doğu faaliyetlerinde tepki çeken kararlara imza atmış olan Haines’ın, şimdiden yeni Orta Doğu politikasını şekillendirmeye başladığı konuşuluyor.



Obama hükümetinde görev yaptığı süre “suikast planları uzmanı” olarak tanınan bu isim, Orta Doğu’daki birçok suikast görevine attığı imzalarla biliniyor.



SİVİLLERİN ÖLÜMÜNDE PARMAĞI VAR



Resmi kayıtlara göre Haines, Afrika ve Orta Doğu'da binlerce masum sivilin de öldürüldüğü 1878’den fazla suikast operasyonunun planlanmasının arkasındaki isimlerden biri olarak öne çıkıyor.



