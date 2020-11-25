USD (Alış - Satış) : 7,92 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,40 - 9,41

Orta Doğu'yu karıştıran o isim yeniden görev başında!

Joe Biden’ın Ulusal İstihbarat Direktörü yapacağını resmen duyurduğu, eski CIA başkan yardımcısı Avril Haines, özellikle Orta Doğu’da planlanan suikast girişimlerinin ardındaki isim olarak biliniyor.

Güncel / 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:41
Orta Doğu'yu karıştıran o isim yeniden görev başında!

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, kabinesinde yer alacak önemli isimleri açıkladı.

Yaptığı paylaşımlarla “Dünyaya liderlik edecek ve Amerikan liderliğini yeniden kuracak” isimleri tanıtan Biden, ülkenin siyasi olarak en kritik mevkisi olan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’ne Avril Haines’ı getirdi.

OBAMA DÖNEMİNİN SUİKAST PLANLAYICISIYDI

Barack Obama’nın başkanlık döneminde Beyaz Saray’da Ulusal Güvenlik Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Haines, oldukça tartışılan bir isim.

ORTA DOĞU POLİTİKASININ MİMARLARINDAN

Daha önce CIA’de de başkan yardımcılığı yapan ve görevi süresince özellikle ABD’nin Orta Doğu faaliyetlerinde tepki çeken kararlara imza atmış olan Haines’ın, şimdiden yeni Orta Doğu politikasını şekillendirmeye başladığı konuşuluyor.

Obama hükümetinde görev yaptığı süre “suikast planları uzmanı” olarak tanınan bu isim, Orta Doğu’daki birçok suikast görevine attığı imzalarla biliniyor.

SİVİLLERİN ÖLÜMÜNDE PARMAĞI VAR

Resmi kayıtlara göre Haines, Afrika ve Orta Doğu'da binlerce masum sivilin de öldürüldüğü 1878’den fazla suikast operasyonunun planlanmasının arkasındaki isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement