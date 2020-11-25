USD (Alış - Satış) : 7,92 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,40 - 9,41

Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere hakaret eden CHP'li Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Eğitim-Bir-Sen'den

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğretmenler hakkındaki sözlerini kınadı. Selvi, "Unutmayın! Öğretmenliğe saygı öğretmenin iradesine saygı duymakla başlar" dedi.

Güncel / 25 Kasım 2020 Çarşamba 10:44
Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere hakaret eden CHP'li Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Eğitim-Bir-Sen'den

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler hakkındaki sözlerini kınadı ve "Öğretmenliğe saygı öğretmenin iradesine saygı duymakla başlar" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL İFADELER
Latif Selvi, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada; "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir" iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

SELVİ: "KILIÇDAROĞLU'NUN ÖĞRETMENLERİN İRADELERİNİ YARGILAYAN İFADELERİNİ KINIYORUZ"
Latif Selvi, "Ana muhalefetin öğretmene bakışı buysa vay halimize. CHP Genel Başkanının öğretmenler gününde öğretmenlerin iradelerini yargılayan, töhmet altına alan kutuplaştırıcı ve tahkir edici ifadelerini kınıyoruz. Unutmayın! Öğretmenliğe saygı öğretmenin iradesine saygı duymakla başlar" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement