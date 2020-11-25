Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere hakaret eden CHP'li Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Eğitim-Bir-Sen'den

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenler hakkındaki sözlerini kınadı ve "Öğretmenliğe saygı öğretmenin iradesine saygı duymakla başlar" dedi.



KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL İFADELER

Latif Selvi, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada; "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir" iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.



SELVİ: "KILIÇDAROĞLU'NUN ÖĞRETMENLERİN İRADELERİNİ YARGILAYAN İFADELERİNİ KINIYORUZ"

Latif Selvi, "Ana muhalefetin öğretmene bakışı buysa vay halimize. CHP Genel Başkanının öğretmenler gününde öğretmenlerin iradelerini yargılayan, töhmet altına alan kutuplaştırıcı ve tahkir edici ifadelerini kınıyoruz. Unutmayın! Öğretmenliğe saygı öğretmenin iradesine saygı duymakla başlar" dedi.