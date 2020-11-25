Muharrem İnce'den bomba açıklamalar! 'CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız'

CHP içerisinde yaşanan çatlaklar sonrasında "Memleket Hareketi" adıyla Türkiye'nin farklı illerini ziyaret eden Muharrem İnce, Haber Global'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



CHP'Yİ DÜZELTEMEZSEK PARTİ KURACAĞIM



Parti hazırlıkları yaptığı iddia edilen Muharrem İnce "CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz. Düzeltemezsek partiyi tabii ki kuracağız" ifadelerini kullandı. Sokakları gezdiğini belirten İnce 47 ili ziyaret ettiğini belirtirken, pandemi döneminde bu ziyaretlerin zorlaştığını da belirtti.



CHP HEP DENİZ KENARLARINI GEZİYOR



CHP'nin ülkenin doğu kısmında bulunmamasını eleştiren İnce "Biz sokağı dinliyoruz. CHP yönetimi de 2 sene sonra çıktı ve şöyle bir gezdiler. Ama hep deniz kenarlarında gezdiler. CHP'ye ait olan yerlerde gezdiler. Ağrı'ya gitmediler." ifadelerini kullandı.



İHRAÇ EDİLME KAYGIM YOK



İnce partiden ihraç edilip edilmeme konusunda bir kaygısının olmadığını ve bu konuda kişisel bir hırsının olmadığını da belirtti.



CHP'YE GÜVENEREK HATA YAPTIM



Katıldığı televizyon programında çarpıcı itiraflarda bulunan Muharrem İnce, en büyük pişmanlığını da açıklamayı ihmal etmedi. İnce, CHP'ye güvenerek hata yaptığını söyledi. Seçim gecesi neden ortalıktan kaybolduğundan bahseden Muharrem İnce, "Keşke 2018'de CHP'ye güvenmeseydim. Kendi sistemimi kendim kuramadığım için pişmanım. Bir daha o ekiple çalışmazdım. Keşke seçim gecesi merkeze gidip sistemin çöktüğünü millete gösterseydim. Ama partiye bir sıkıntı yaşatmamak için yapmadım" ifadelerini kullandı.