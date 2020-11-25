Meral Akşener “Türkiye’de ilk kez” dedi ama arşiv tersini söyledi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte basın toplantısı gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Alaattin Çakıcı'nın tehdidi hakkında konuşurken tarihi gerçekleri gizledi. Tarihçi olduğu halde Türk yakın siyasetindeki gerçeklerden bihabermiş gibi konuşan Akşener, ilk kez bir siyasetçinin tehdit edildiğini ileri sürdü. Çakıcı'nın tehdidi kadar yanlış ve kabul edilemez olan diğer tehditleri unutturmaya çalışan Meral Akşener, “Sayın Adalet Bakanı adalet reformundan bahsetti. Sayın Erdoğan bu reform talebine ekonomiyi de işin içine katarak destek verdi. Hemen akabinde Sayın Kılıçdaroğlu tehdit edildi. O zaman da söyledim bu tehdit milli iradeye yapılmış bir tehditti. Hepimiz sırayla kınadık, doğrusu da bu. İlginç olanı işte ekonomide, adalet sisteminde reform yapılacağı iddia edildi, hemen sayın Kılıçdaroğlu'nu hapisten şartlı tahliye olmuş bir kişi tehdit etti. Cumhur ittifakının küçük ortağının genel başkanı tarafından da bu tehdit sahiplenildi. Bu Türk siyaset tarihinde ilk kez yaşandı. İlk defa bir siyasetçi tehdit sahibinin yanında durdu. Ben de dedim ki evet tehdit sayın Kılıçdaroğlu'na en şiddetli bir şekilde kınadığımız milli iradeye yapılmış bir saldırı.” ifadelerini kullandı.



Arşiv tam tersini söylüyor



Akşener, “Bu Türk siyaset tarihinde ilk kez yaşandı. İlk defa bir siyasetçi tehdit sahibinin yanında durdu” dese de arşivdeki haberler, geçmiş dönemlerdeki siyasetçilere yapılan tehditleri gözler önüne serdi. Akşener'in İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde, kendisine yönelik, “Onu yağlı kazığa oturturuz” tehdidini dahi görmezden gelmesi ayrıca dikkat çekti.



Türk siyaset tarihinde tasvip edilemeyecek tehditler



Türk siyaseti özellikle cumhuriyet döneminde, sağ görüşlü ve İslami camiadan insanlara yönelik tasvip edilemeyecek tehdit ve söylemlere ev sahipliği yaptı.



Nutuk'ta “Müşterek Encümen'e anlattığım hakikat” başlığıyla kaleme alınan bölümde, “Hâkimiyet, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları, zorla Türk milletinin hâkimiyet ve saltanatına, vâzıü'l-yed olmuşlardı ve bu tasallutlarını altı asırdan beri idâme eylemişlerdi. Şimdi de Türk milleti bu mütecâvizlerin hadlerini ihtar ederek, hâkimiyet ve saltanatını, isyan ederek kendi eline, bi'l-fiil almış bulunuyor. Bu bir emr-i vâkidir. Mevzu-i bahis olan, millete saltanatını, hâkimiyetini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız? Meselesi değildir. Mesele zaten emr-i vâki olmuş bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, behemehâl, olacaktır. Burada ictimâ edenler, meclis ve herkes meseleyi tabii görürse, fikrimce muvâfık olur. Aksi takdirde, yine hakikat usûlü dairesinde ifade olunacaktır. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.” ifadeleri kullanılmıştı.







İsmet İnönü'nün de Adnan Menderes'e yönelik açık idam tehdidi de arşivin tozlu sayfaları arasından çıktı. Akşener gizlese de, İnönü'nün Menderes'e yönelik, “Ben de sizi kurtaramam” demesi, bu sözlerden 39 gün sonra ihtilal olması ve Menderes'i idama götüren sürecin başlaması hafızalardaki yerini koruyor.







CHP'nin eski milletvekili ve Hürriyet'in eski başyazarı Oktay Ekşi, Recep Tayyip Erdoğan henüz başbakan iken bir yazı kaleme alarak, “Bu yol Menderes yoludur” demiş ve Erdoğan'ı açıkça darbe ve idam ile tehdit etmişti



Türk siyasetinde bir kara leke olarak geçen ve tehdidin zirvesinin yaşandığı 28 Şubat sürecinde, başta Aydın Doğan yönetimindeki Hürriyet gazetesi olmak üzere Kemalist medyanın kışkırttığı Genelkurmay Başkanlığı, Başbakan Necmettin Erbakan'ı açıkça tehdit ediyordu. Bir general, “Gerekirse silah kullanırız” diyerek Erbakan'ın görevden istifa etmesini istemişti.







Necmettin Erbakan'ın başbakan olduğu hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yapan Meral Akşener'e de dönemin komutanları tarafından tehditler savrulmuştu. Çevik Bir, Erol Özkasnak ve Çetin Şanver üçlüsünden birine itham edilen bir tehdit, tarihe geçen skandallardan biri olarak hafızalardan halen silinmedi. Bir generalin İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Teoman Ünüsan'ı aradığı ve, “Söyleyin o kadına (Meral Akşener) ayağını denk alsın, yoka İçişleri Bakanlığı önünde yağlı kazığa oturturuz” dediği, 28 Şubat sürecinde basına yansımıştı.



Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, gazetemizdeki köşesinde, 20 Kasım 2020 tarihli yazısında bu konuya değinmiş ve şunları yazmıştı:



2002 sonunda, AK Parti tek başına iktidara geldikten sonra..



“Ayağınızı denk alın. Şimdilik generaller, 28 Şubat sürecindekine benzer şekilde, bu tehditleri direkt gazete manşetlerinde yayınlatmaya başlamadı ama. Uyarıları dinlemez, başörtü yasağını kaldırırsanız, katsayı zulmüne son verirseniz, 28 Şubat tekrarlanır” tehdidi zımnında..



2003 Eylül'ünde, tam da AK Parti'nin “İlk bir yıl içinde, başörtü yasağını kaldıracağız” şeklindeki seçmene verdiği sözün son ayında, birden bire medyada 28 Şubat hatırlatmaları yayına giriyor..



Bunlardan birisi de Bilal Çetin'in, Vatan gazetesindeki 28 Şubat dizisi idi.



O dizi vesilesi ile Murat Bardakçı da topa girip, o tarihte bir de şu başlıkla bir köşe yazısı yayınlamıştı:



“Kazığa oturtmak öyle kolay değildir, çok maharet ister”..



Ondan sonra, sıkı ise, başörtü yasağını kaldırın siz..



Kaldıramadılar zaten..



2012'ye kadar..



Arada, Deniz Baykal'ın TBMM Cumhurbaşkanı seçeceği dönemde yaptığı tehditler..



O tarihte Kanaltürk'ün patronu olan Tuncay Özkan'ın, onunla paralel şekilde Anayasa Hukuku profesörü geçinen Erdoğan Teziç'in yaptığı, “Cumhurbaşkanı seçilirsiniz ama, Çankaya'ya gidemezsiniz. Yolda arabanın lastiği patlar, başka şeyler olur” tehditlerini de unutmadık..



Oktay Ekşi'nin, “Sonun Adnan Menderes gibi olur” tehditleri, daha dün gibi, gözümüzün önünde duruyor..'



Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısının tam metni için:



Karşı çıkıyorsan, hepsine karşı çık!..



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdidi eleştirirken tüm bunları hiçe sayması ve bu olaydan bir ilk olarak bahsetmesi tepkilere neden oldu. Çakıcı'yı eleştiren Akşener'in tutumu, “Eğer Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditlere karşı çıkacaksan, tüm siyasetçilere yönelik tehditlere karşı geleceksin” yorumlarına neden oldu!..

