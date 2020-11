Meghan Markle'ın itirafları dünyayı sallıyor!

Archie adında bir yaşında bir bebekleri olan çift, geçen yaz ikinci bebek heyecanı yaşadı. Ama Markle düşük yapınca bu sevinçleri de kursaklarında kaldı.



Markle, The New York Times için kaleme aldığı bir makalede geçen yaz hamile kaldığını ama düşük yaptığını ifade etti.



Markle, oğlu Archie'nin bezini değiştirirken karnına bir kramp girdiğini ve bunun sonucunda da bebeğini düşürdüğünü anlattı.



Markle 'Kollarımda Archie ile birlikte yere düştüm. Hem kendimi hem de onu sakinleştirmek için bir ninni söylemeye başladım' diye yazdı.



O sırada bir şeylerin ters gittiğini ve bebeğini kaybedeceğini anladığını da belirtti Markle makalesinde.



Markle 'Birinci çocuğuma sarılırken ikinci çocuğumu kaybediyordum. Saatler sonra hastane yatağında yatıyordum ve kocamın elini tutuyordum' diye yazdı.



Markle makalesine 'Onun avucunun sükunetini hissediyordum, ikimizin de gözyaşlarıyla ıslanan parmak eklemlerini öpüyordum. Soğuk beyaz duvarlara bakıyordum. Bununla nasıl başa çıkacağımızı düşünüyordum' diye makalesini tamamladı.



MAHKEMEDE BÜYÜK İTİRAF



Meghan Markle ile Prens Harry'nin özel hayatını ve kraliyetten ayrılıklarını anlatan Finding Freedom adlı kitabı hakkında ses getiren itiraf gündemde. Kitabın, Meghan Markle'ın arkadaşlarını kullanarak sızdırdığı bilgilerle yazıldığı iddialarını daha önce yalanlayan Markle, bu defa itirafta bulundu, yazarlar Carolyn Durand ve Omid Scobie'ye bilgileri kendisinin verdiğini kabul etti.



Meghan Markle'ın babası Thomas Markle'ın özel mektubunu izinsiz yayımladığı gerekçesiyle The Mail gazetesine açtığı davada geçen mahkeme belgelerinde, Markle'ın, üçüncü bir kişiye özel bilgilerini iletmesi için izin verdiği açıklandı.



'BABASIYLA İLGİLİ İMAJIN DAHA DA KÖTÜ OLMASINDAN KORKTU'



Markle'ın avukatları, 'Düşes'in, babasını terk ettiği, hatta onunla iletişime geçmeye bile çalışmadığı (ki bu yanlıştı) anlatısının medyada tekrarlanacağından endişe duyduğu için bilgileri paylaştığını' anlattı.



MEKTUPTA BABASINA SİTEM VAR



Basında yayımlanan mektupta Markle şu ifadeleri kullanıyordu: 'Baba, bu yolu neden seçtin anlamıyorum. Yaptıkların kalbimi milyonlarca parçaya ayırdı. Basına beni aradığını ve düğüne gelemeyeceğini söylediğini anlatmıştın. Beni aramadın bile. Seni sadece korudum, sevdim ve savundum. Yalan söylemeyi ve daha fazla acıya sebep olmayı bırak.'



'MEKTUBU KENDİ İSTEĞİYLE YAZARLARA SIZDIRDI'



Duruşmada açığa çıkan belgelerde ayrıca, bu bilgileri aktarırken Markle'ın, hikayenin kendi tarafını göstermeye niyetli olduğu ve sonuç olarak bir arkadaşının kitabın yazarlarıyla iletişim kurmasına izin verdiği belirtildi. Aktarılan bilgiler arasında, Meghan Markle ve babası Thomas Markle arasındaki özel mektubun da dahil olduğu açıklandı.



GAZETENİN İDDİASI DOĞRULANDI



Markle, halen özel hayatına saldırı olarak nitelendirdiği, babasına yazdığı mektubun izinsiz yayımlanmasıyla ilgili, The Mail gazetesinin sahibi Associated Newspapers Limited şirketiyle hukuk mücadelesini sürdürüyor. Dava ilk açıldığında da davalı yayın grubu, Markle'ın dava açmasına neden olan bilgilerin benzerlerini arkadaşlarını kullanarak kitabın yazarlarına sızdırdığını iddia etmişti. Yeni çıkan mahkeme belgeleriyle bu iddia doğrulanmış oldu.



Meghan Markle'ın avukatları daha önce, Düşes ile Prens Harry'nin, kitabın yazarları Omid Scobie ve Carolyn Durand ile birebir ietişim kurmadıklarını savunmuştu. Ancak tam tersi iddialar İngiliz basınında madde madde sıralanıp tartışmaya açılmıştı. İddiaya göre, kendisi aleyhine her gün onlarca makale yayınlayan kuruluşlara karşı Meghan Markle farklı bir taktik uygulamış, Markle'ın resmi halkla ilişkiler birimini ya da sözcülerini kullanmak yerine yakın çevresi ve arkadaşları aracılığıyla kendisi hakkında olumlu yazılar kaleme alacak kişilere bilgi sızdırmıştı.



İddialara göre Meghan Markle bu şekilde başından beri kendisi hakkında oluşturulan olumsuz imajı değiştirip yerine daha farklı ve daha olumlu bir görüntü yaratmayı amaçlamıştı.