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Cübbeli Ahmet Savcılıkta neler anlattı?

'Cübbeli Ahmet' lakabı ile tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulundu.

Güncel / 25 Kasım 2020 Çarşamba 21:58
Cübbeli Ahmet Savcılıkta neler anlattı?

Cübbeli Ahmet lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü selefiler silahlanıyor iddiasıyla gündeme gelmişti. Ünlü, o iddiaya ilişkin savcılıkta anlattıklarını CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında anlattı.  

Cübbeli Ahmet'in açıklamalarından dikkat çeken bölümler şöyle:

Bana değişik vasıflar vermeye başladılar. Çok saldırıya uğradım. Ulusal medyada çıkan haberlerden aldığım 5 yeri emniyetteki ifademde gösterdim. Mescidin ortasında silahı çekmiş adam misal. 5 dosya ile gittim oraya çeşitli resimlerin haberlerin olduğunu. Ben bildiğim şeyleri anlattım.

Ben adres veremem dedim ama biliyorum da veremem demedim. Bilmediğim için veremem dedim. Ben Adıyaman'daki adresi aklımda tutmadım. Bunlara kesin kaynak dışarıdan para geliyor. Körfez ülkelerinden kesin geliyor. Biz bu süreci başlatınca sosyal medya hesaplarını bir bir kapatmaya başladılar.

Körfez

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