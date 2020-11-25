CHP'li İBB'ye tepki: Fakir fukaranın hayaliyle oynamayın!

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, sosyal yardım bütçesinin AK Parti ve MHP grubunun oyları ile %3'ten %15'e yükseltildiğini, ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sosyal yardım bütçesini 2021 yılında %2'ye düşürdüğünü duyurdu.



CHP'li İBB'ye tepki gösteren Göksu, fakir fukaranın hakkını CHP'nin insafına bırakmayacaklarını bildirdi.



'Fakir fukaranın hakkını CHP'li bir belediyenin insafına terk etmeyeceğiz'



Göksu, yaptığı konuşmada CHP'li İBB'ye tepki göstererek 'Fakir fukaranın hayaliyle oynamayın. Onları umutlarıyla oynamayın. İstanbullular müsterih olsunlar. Bu getirdikleri yönetmelikle fakir fukaranın hakkını CHP'li bir belediyenin insafına terk etmeyeceğiz. İstanbul halkının hukukunu koruyacak ne varsa bu yönetmeliği tadilen geçireceğiz.' ifadelerini kullandı.