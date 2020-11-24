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Vaka sayıları artmıştı! O ile yasak geldi

Geçtiğimiz günlerde İzmir valisi Köşger, depremden sonra yaşanan durumdan dolayı İzmir'de vaka sayılarının 3 katına çıktığını ifade etmişti. Türkiye'de de artan vakalar sonrası haft sonu sokağa çıkma yasağı gelmişti. Gelen son dakika haberine göre, İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yeni aldığı Covid-19 tedbirlerine göre; sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı. Ayrıca AVM’lerin ortak alanlarında bulunan masa ve sandalyelerin de kaldırılması kararı alındı.

Güncel / 24 Kasım 2020 Salı 14:41
Vaka sayıları artmıştı! O ile yasak geldi

Koronavirüse yönelik tedbirler ve yasaklar alınmaya devam ediyor. Ülke genelinde Covid-19 vaka sayılarının artışı nedeniyle İzmir'de yeni Covid-19 tedbirleri alındı. İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun 2020/137 Sayılı Kararlarına göre, korana virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla aldığı yeni kararlar şöyle:

"İlimiz dahilinde mutat gün ve yerlerde kurulan pazarlarda gıda maddesi dışında satış yapılmasına izin verilmemesine, semt aralarında veya belirlenmiş alanlarda faaliyet gösteren bitpazarı olarak adlandırılan pazarların faaliyetlerinin ileri bir tarihe kadar durdurulmasına, sahil bantları, mesire, piknik alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede vatandaşların bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği nedeni ile vatandaşlarımızın sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapmak faaliyetlerinin yasaklanmasına, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alına son tedbirler çerçevesinde lokanta ve restoranların (masalarda müşteri kabul etmeksizin) sadece paket servis ve gel al şeklinde hizmet verebilecekleri düzenlenmiştir. Bazı AVM'lerde ortak alanlarda bulunan masaların kaldırılmadığı, bunun sonucu olarak ise restoranlardan paket servis alan müşterilerin bu masalarda aldıkları yiyecekleri tükettikleri, bu durumunda salgınla mücadeleyi olumsuz etkilemesi nedeniyle AVM'lerin ortak alanlarında bulunan masa ve sandalyelerin bir an evvel kaldırılmasının sağlanmasına, ortak alanlardaki masa ve sandalyelerin kaldırılması sonrasında, paket servis alan kişilerin AVM içerisinde buldukları boş alanlara oturmak suretiyle kalabalıklar oluşturmasına ve salgınla mücadele ile uyumlu olamayan görüntülere yol açmasına engel olunmasına karar verildi."

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağı ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılabileceği ifade edildi.

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