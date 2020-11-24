Rus aşısının fiyatı belli oldu!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs ile iligli aşı ve ilaç çalışmalarındason dakika haberler gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; Rusya tarafından geliştirilen corona virüs aşısının fiyatı belli oldu. İşte son dakika haberin detayları...



Rusya'da Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V adlı aşının uluslararası pazarda fiyatının 20 dolardan (Yaklaşık 160 Türk lirası) az olacağı duyuruldu. Rakamın ki doz halinde uygulanan aşının toplam maliyetini yansıttığı belirtildi.



Bununla birlikte aşının Rus vatandaşlarına ücretsiz olarak dağıtılacağı ifade edildi.



YÜZDE 95 ORANINDA ETKİNLİK GÖSTERDİ



NTV'de yer alan habere göre; Rusya'da Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik-V corona virüs aşısının üçüncü aşama klinik denemeleri bugün açıklandıç Aşının uygulandığı 20 bin kişi üzerinde yapılan analizlerde Sputnik-V aşısının etkinlik oranının yüzde 95 olduğu belirtildi.



Enstitü, testlerin ve gönüllü gözlemlerine devam edildiği aşı seri üretimlerinin ise hedeflenen doğrultuda devam ettiği açıkladı.



YÜKSEK ETKİNLİK GÖSTEREN AŞILARDA SON DURUM!



Diğer taraftan, corona vire karşı küresel aşı çalışmaları hızla devam ederken, Pfizer/BioNTech, Moderna, Gamaleya Enstitüsü ve AstraZeneca/Oxford, geçtiğimiz haftalardan itibaren art arda başarı sonuçlar açıkladı. Pfizer tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Alman BioNTech SE ile birlikte geliştirilen aşının 6 ülkede 43 bin gönüllü üzerinde gerçekleştiren son aşama klinik deneylerinde, 28 günün ardından yüzde 95'in üzerinde etkinlik gösterdiği duyuruldu. ABD'li Moderna tarafından yapılan açıklamada ise ara sonuçlarda aşının yüzde 94,5 oranında başarılı olduğu ifade edildi. Moderna, son aşama klinik deneylerinin hala devam ettiğini ve bu yüzden etkinlik oranın artabileceğini açıkladı.



Rusya'da Gamelaya Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik-V aşısının ise 10 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen birinci aşama klinik denemelerinin sonucunda etkinlik oranının yüzde 92 olduğu belirtildi.