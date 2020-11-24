Öğretmenler günün kutlu olsun Aybüke Öğretmen!

Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de ilk görev yeri Kozluk'ta karne dağıttıktan sonra evine doğru yola çıktığı esnada dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı hain teröristler tarafından açılan ateş sırasında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



Aybüke Yalçın, vefat ettiğinde henüz 22 yaşındaydı. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.