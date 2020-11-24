Koronavirüs kısıtlamaları sonrası büfelerin önü restorana döndü!

Taksim'de maske ve sigara denetimlerinde kuralları çoğunlukla yabancıların ihlal ettiği ve cezaya aldırış etmedikleri gözlendi.



İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı, "Lokanta, restoran, pastane" gibi yemek yenilen yerleri kapsayan iş yerlerinde sadece paket servis yapılabileceğine yönelik kararı hayata geçirildi. Yürürlüğe giren bu uygulamadan sonra iş yerleri masa sandalyelerini kaldırıp yada oturulmayacak duruma getirerek paket servisine başladılar.



Karar sonrasında lokanta, restoran ve pastanelerin karara uyarak iş yerlindeki sandalyeleri kaldırıp paket servisine geçmesinden sonra yemeklerini alanlar iş yerlerinin önünde veya yakınında yere oturarak yemeklerini yemeğe başladılar. Vatandaşların koronavirüsle mücadele kapsamında virüsün toplu alanlarda yayılmasını önlemek amacıyla bu kararın alınmasına rağmen vatandaşların yemeklerini yine de mesafe gözetmeden bir arada yemesi kuralların ihlal edildiğini gözler önüne serdi.



Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk sürüyor. İstiklal Caddesi'ne çıkan vatandaşlar maske takma yasağına genelde uyarken çoğu turistin bu kurala uymadığı görüldü. İstiklal Caddesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri de maske takmayan ve sigara içenlere para cezası kesti.



BÜFE ÖNLERİ AÇIK RESTORANTA DÖNDÜ



Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlar oturarak müşteri kabul etmemesi nedeniyle Taksim Meydan'daki büfelerin önünde yemek kuyrukları oluştu. Çoğu kişi yemeklerini ellerinde yemek zorunda kaldı. Bazıları da saksı ağaçların etrafında yemeklerini yedi.