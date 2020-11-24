Koronavirüs aşısının dağıtımı ne zaman?

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar, her şeyin yolunda gitmesi durumunda Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 10 Aralık’tan önce dağıtımına başlanabileceğini söyledi.