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İGDAŞ'ta büyük skandal! Makam şoförünü yağmaladı...

İGDAŞ Genel Müdürü Doktor Mithat Bülent Özmen, makam şoförü olarak görev yapan Murat B.'nin cep telefonunu özel kalem müdürü vasıtasıyla elinden aldırıp whatsapp yazışmalarını okudu. Şoför telefonu geri istese de vermedi. Kendisi hakkında diğer kurum çalışanları ile yaptığı hakaret içerikli konuşmaları tutanak altına aldırıp disiplin işlemi yaptırdı. Genç şoförün işine son verilirken genel müdür ve özel kalem müdürü hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma sonucu "nitelikli şekilde yağma", "özel hayatın ve haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçları kapsamında yargılama başlatıldı.

Güncel / 24 Kasım 2020 Salı 09:18
İGDAŞ'ta büyük skandal! Makam şoförünü yağmaladı...

32 yaşındaki Murat B., İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketinde (İGDAŞ) işçi olarak çalışıyordu. İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen'in makam şoförü olarak görevlendirilen genç adam, olay günü genel müdürlük binasında makam girişinde oturmuş karşılama asistanı ile muhabbet ediyordu. Makam odasından çıkan Özel kalem müdürü Feyza Vurgun ikiliyi görüp ne yaptıklarını sordu. Murat B. İGDAŞ'la ilgili bir açıklama olduğunu, bunu konuştuklarını söyledi. O anda kalem müdürü, genç adamın elinden telefonunu alıp genel müdür Özmen'e götürdü.

TELEFONUNU YAĞMALAYARAK, İŞTEN ÇIKARTTI

Telefonunu geri isteyen Murat B., odaya alınmadı. Genel müdür ise telefonuna el koyduğu Murat'ın kendisi hakkında diğer çalışanlarla yaptığı whatsapp konuşmalarında hakaret içerikli sözler sarf ettiğini gördü. Bunun üzerine kurumun avukatı ve hukuk müşavirini makamına çağıran Özmen, Murat B.'nin arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeleri, tutanak altına alıp işten çıkarılması üzerine insan kaynaklarına bildirim yaptı.

Haklı fesih nedeniyle işine son verilen Murat B., duruma itiraz edip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kendi iradesi dışında özel mesajların okunduğunu incelendiğinde ve içeriklerinin kayıt altına alındığını belirterek İGDAŞ genel müdürü ve özel kalem müdürü ile hukuk müşaviri ve avukatlardan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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