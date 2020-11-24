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CHP'li Bodrum Belediyesi'nde su borusu patladı, facianın eşiğinden dönüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana isale su hattında patlama meydana geldi. O esnada yoldan geçen kamyonet yarılan asfaltın içerisine düştü. Kamyonet içerisinde bulunan 3 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu. Vatandaşlar "Şehirciliğe adım atan bir ilçede böyle şeylerin olması gerçekten utanç verici” dedi.

Güncel / 24 Kasım 2020 Salı 15:10
CHP'li Bodrum Belediyesi'nde su borusu patladı, facianın eşiğinden dönüldü

Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ana isale hattı patladı. Patlama esnasında yoldan geçen 48 TT 843 plakalı kamyonet su dolu çukurun içerisine düştü. Kamyonet sürücüsü Sıddık Kaya, yolcu koltuğunda oturan Seffet Tek ve Musa Akat su dolu kamyonun içerisinde mahsur kaldı. 3 kişi boğulmaktan son anda çıkarak kurtuldu. Kamyonet ise sulara gömüldü.

BOMBA GİBİ PATLADI
Asfaltı parçalayan su patlamasının ardından ortalık adeta savaş alanına döndü. Bazı iş yerleri ve bahçeler sular altında kaldı. Suyun patladığı bölgede 5 metre derinlikte 10 metre genişlikte çukur açıldı. Asfalt parçaları ise tüm yola savruldu. Yol boyu tüm asfalt yerinden söküldü. Kamyonette önce yoldan geçen başka bir otomobil sürücüsü su borusunun patlayacağını fark ederek hızlı bir şekilde yoldan çıktı. Suyun bu şeklide patlayacağını anlayan Selman Öztürk isimli vatandaş 'Suya düşen araçtan hemen önce ben geçiyordum. Yolun kabardığını fark ettim. Aracımla geçerken asfaltın oynadığını hissetim. Hızlı bir şekilde yoldan geçtim. Arkamda 2 araç vardı onları da uyardım. İleri gitmek ile geri gitmek arasından kaldı araçlar. Bir kamyonet olmasına rağmen açılan büyük çukurun içerisine düştü. Şehirciliğe adım atan bir ilçede böyle şeylerin olması gerçekten utanç verici' dedi.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'
Çukurun içine düşen kamyonetin sürücüsü Sıddık Kaya ise bir anda kendilerini suyun içerisinde bulduklarını ifade ederek 'Bir anda yol çöktü kendimizi suyun içerisinde bulduk. Kapılar açılmıyordu zar zor pencereleri açıp çıktık içerisinden. 3 kişiydik kamyonette son anda canımızı zor kurtardık. İnşaat işi ile uğraşıyoruz. İşe giderken başımıza bu iş geldi. Allah kurtardı bizi çok şükür' şeklinde konuştu.

Kamyonet içerisinde bulunan Saffet Tek de inşaata gitmek için yola çıktıklarını, bir anda kendilerini suyun içerisinde bulduklarını söyleyerek 'Yolu geçerken aniden su patladı. Biz de kendimizi suyun içerisinde bulduk. Bir anda suyun içerisinde bulunca kendimizi şok geçirdik. Kamyon çukura düşmesiyle birlikte yer çökmeye başladı biz de yerin dibine doğru gitmeye başladık. Kendimizi zorla dışarı çıkarabildik. Kamyonetimiz kullanılamaz hale geldi. İçerisi ağzına kadar su doldu. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz' dedi.

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