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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Çin aşısı açıklaması! Corona virüs aşısı kimlere yapılacak?

Corona virüs aşısı için son dakika açıklamalarında bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşının güvenliği hakkında bilgiler verdi. Toplumda Çin aşısı ile Alman aşısının kıyaslandığını belirten Özlü, bunun bilimsel bir dayanağı olmadığını Çin aşısının Türkiye'de uygulandığını ve herhangi bir şekilde yan etkiye rastlanmadığını ifade etti. Corona virüs aşısı kimlere yapılacak? Son dakika gelişmesine göre ülkemizde 1700 kişi Çin aşısını oldu.

Güncel / 24 Kasım 2020 Salı 09:38
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Çin aşısı açıklaması! Corona virüs aşısı kimlere yapılacak?

Son dönemde artan vaka sayısıyla birlikte tedbirlere de hız verildi. Corona virüs Çin aşısı kimlere yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 milyon doz aşı siparişi verildiğini ve aşılamanın ücretsiz yapılacağını belirtmişti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, corona aşısının iki doz şeklinde yapılacağını o nedenle 5 milyon kişinin kullanacağını vurguladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Çin aşısının iki doz olarak yapıldığını ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 10 milyon doz aşı gelince 5 milyon kişinin yararlanacağını ifade etti. Bu beş milyon kim olacak? Profesör Doktor Özlü, 'Bu konuda algoritmalar oluşturulacak fakat muhtemelen risk grubundaki vatandaşlar corona aşısında öncelik olarak düşünülecek.' dedi.

İŞTE PROF. DR. ÖZLÜ'NÜN AÇIKLAMALARI...

'Corona virüs aşısıyla ilgili yapılan açıklamalarda daha hızlı ve net bir şekilde aşıya ulaşacağız gibi gözüküyor. Marka değeri ile ilgili bir şey, Alman aşısı konusunda herkes daha rahat duruyor fakat Çin aşısı konusunda bazı güvenlik korkuları var ama bilimsel olarak ikisinin de dosyasını tam olarak okumadık. Almanya'nın marka değeri ile Çin'in marka değerini insanlar karşılaştırıyor ama bunun mantıklı bir dayanağı yok.'
Çin aşısı Türkiye'de kullanılıyor. 1700 sağlık çalışanına covid-19 aşısı yapıldı. Herhangi bir yan etki görülmedi, toplumun en az yüzde 70'inin aşılanması gerekiyor.


Almanya

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