‘Benden neden kimse bahsetmiyor’ deyince Oda TV devreye girdi! Ercüment Ovalı yeniden piyasaya sürüldü

'Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önleyici tedavi bulma çalışmaları yürütüyor' şeklinde Kemalist kesim tarafından pohpohlanan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Oda TV tarafından tekrar piyasaya sürüldü. Daha önce, ilaç geliştireceği algısı oluşturarak dikkatleri üzerine çeken ama koronavirüs tedavisinde hali hazırda kullanılan bir ilacı 'işe yarıyor' diye kamuoyuna duyuran ve insanların duygularıyla oynayan Ovalı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisinden bahsetmemesine kendince tepki gösterdi.



Türk bilim insanları tarafından aşı bulunduktan sonra tekrar gündeme getirilmesinin kasıtlı olduğu düşünülürken, Ovalı'nın Oda TV'den Kemal Üçüncü'ye yaptığı açıklamalar tepkiye neden oldu.



Kemal Üçüncü'nün, 'Prof. Dr. Ercüment Ovalı vatansever ve mümtaz bir bilim adamıdır.' diyerek tepkilerin odağındaki profesörü övmeye çalıştığı haberde, Ercüment Ovalı'nın, 'Türkiye'de klinik aşamaya gelmiş 2 aşı olduğu bildirilmektedir. Bu Çalışmaların: Henüz yayınlanmış bir makalesi yoktur. Biri hariç nötralizan antikor sonuçları yoktur, Hiç birinde ADE verileri yoktur, Sadece birine ait viralchallenge verileri vardır Bu çalışmalarda kullanılan aşıların biri hariç GMP grade üretimi yoktur. Bu çalışmaların hiç birinde akut ve kronik sitotoksite verileri yoktur. Ne güzel! hiçbirinin bir sayfa yayını yok ama Ercüment Ovalı'nın uluslararası muteber dergilerde 4 yayın yapılmış ve takdir görmüş çalışması hala neyi bekliyor? Bakan Bey keşke diğer aşılardan bahsederken buna da bir parantez açabilme basiretini gösterebilse, aynı pozitif yaklaşımı gösterebilse bilim adamları olarak saygı duyar, devletimiz ayırımsız bilimsel çalışmalara sahip çıkıyor diye kıvanırız. Zira Sayın Cumhurbaşkanının bu konularda çok hassas olduğunu biliyoruz.' sözlerine yer verildi.



Ovalı'nın vaatleri

Ercüment Ovalı, daha ömce geliştirdikleri aşı çalışmasının başarıyla testleri geçtiğini söyleyip işi siyasete dökmüştü. Yaptığı şovu yüzüne vuranlara 'aktroller' diyen Ovalı, 19 Mayıs'ta Atatürkçülere yaranmak için bir paylaşım yaparak, 'Aşı çalışmamız 1. Basamak testleri başarı ile geçti. Kısmet 2. Basmak ve 3. Basamak testlere. Dostlara müjde, trollere ise yeni bir iş kapısı. Hadi eleştirin....yerden yere vurun.... 50 günde bu kadar yapabildik......' demişti.



Ayrıca Ovalı, 'Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek' demişti. Beklenen açıklamayı yapmayan Ovalı, var olan ve halihazırda kullanılan bir ilacın da ismini verince tepkilere neden olmuştu. Twitter'da kendisine yapılan binlerce eleştirinin ardından Ovalı Twitter hesabını kapatmıştı.



