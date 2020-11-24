BDDK'dan flaş hamle: Aktif rasyo kaldırılıyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Radyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.



BDDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:



'Kurulun 24.11.2020 tarihli toplantısında, 24.11.2020 tarih ve 24049440-010.09- E.17434 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi neticesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesi ile 43 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Covid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomimize, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla 18.04.2020 tarihli ve 9000 sayılı, 30.04.2020 tarihli ve 9003 sayılı Kurul Kararları ile 01.05.2020 tarihinden itibaren bankalarca uygulanmasına karar verilen ve 29.05.2020 tarihli ve 9042 sayılı, 10.08.2020 tarihli ve 9125 sayılı, 28.09.2020 tarihli ve 9170 sayılı ve 26.10.2020 tarihli ve 9238 sayılı Kurul Kararları ile revize edilen Aktif Rasyosu (AR) düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda, - AR hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararlarının 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına, - Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurum web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. '



AKTİF RASYOSU NEDİR? KALDIRILMASI NE ANLAMA GELİYOR?



Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan BDDK'nın Aktif Rasyosu hamlesini değerlendirdi.



Erkan'ın yaptığı analiz şöyle:



'BDDK, bir süredir beklenen adımı attı ve bankalar için kredi büyümesi sağlamak amacıyla getirilmiş olan aktif rasyosu kriterini yürürlükten kaldırdı. BDDK açıklamasına göre, aktif rasyosu yılsonu itibariyle uygulamadan kalkmış olacak. Aktif rasyosu kriterini sağlamak ve bir cezaya konu olmamak için bankalar, rasyoyu sağlamanın en kolay yolu olarak daha fazla kredi vermeye ve buna bağlı olarak da risk kriterlerini gevşetmeye yönelmişti. BDDK, 'normalleşme adımlarının bir devamı' olarak rasyoyu kaldırdı. Böylelikle, 3Ç20'de kredi büyümesinin patlamasına neden olan teşvik politikalarından önemli bir geri adım atılmış oldu.



'BANKALAR DAHA FAZLA KREDİ VERMEK DURUMUNDA KALDI'



Banka bilançolarında yüksek hızda gerçekleşen kredi büyümesi, bankalar açısından önemli bir sorun olan sorunlu alacaklarda büyümeye neden olabilir. Bankalar şu anda yüksek oranda sorunlu alacak yönetmek durumunda. Bankalar, sorunlu alacaklarını bilançolarında aktif kısmında tutmakta ve bunlar için karşılık ayırmaktalar. Hızlı kredi büyümesinin yaşandığı ekonomik toparlanma döneminde, bankalar regülatörlerce oluşturulan rasyo ve kriterleri sağlamak adına risk kriterlerini gevşeterek daha fazla kredi vermek durumunda oldular.



'BEKLENEN VE TALEP EDİLEN BİR ADIMDI'



Covid-19 nedeniyle zorlu bir süreçten geçen bireyseller ve firmalar, azalan gelir, tahsilat sorunları, ekonomide azalan talep gibi etmenler nedeniyle sıkıntı yaşıyorlar ve banka borçlarını da ödemekte zorlanıyorlar. Kredilerin takibe alınma süresinin yukarıya çekilmesi şu anda sorunlu krediler ve grup 2 kredilerde sabit bir eğilim sağlıyor ve bu krediler hala banka bilançolarında yönetiliyorlar. Aktif rasyosunun elemine edilmesiyle bankalar, aktif pasif yönetimini daha rahat bir biçimde yapabilecekler ve mevduatların değerlendirilmesine ve kredi çıkışlarında kendi risk kriterlerine göre insiyatif alabilecekler. Bankaların kredilerden kaynaklı risklerini yönetmesi açısından, beklenen ve talep edilen bir adımdı.'