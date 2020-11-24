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Bakan Koca duyurdu! 12 bin yeni sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında, 14 branşta 12 bin yeni sağlık personeli alınacağını duyurdu. Bakan Koca, "Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." dedi. KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak. İşte Bakan Koca'nın müjdesini verdiği 12 bin sağlık personeli alımıyla ilgili detaylar...

Güncel / 24 Kasım 2020 Salı 09:11
Bakan Koca duyurdu! 12 bin yeni sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika müjdesi geldi. Bakan Koca hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer branşlarda olmak üzere toplamda 12 bin yeni sağlık personeli alınacağını açıkladı. Bakan Koca, "7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklaması ve sağlık personeli alımı detayları şu şekilde:

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.

12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler, ÖSYM Başkanlığına teslim edildi.

ATAMALARDA MÜLAKAT OLMAYACAK

Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu Kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.

Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Sağlık camiamıza hayırlı olsun.

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