Bakan açıkladı! Esnafa yeni destek paketi!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2021 yılı bütçesiyle ilgili milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.



Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik, Türk iş dünyasının ve AB iş dünyasının istekli olduğunu, hem Türkiye'nin hem AB'nin karşılıklı fayda elde edeceği bir süreç olan Gümrük Birliği'nin çağın koşullarına uygun olarak güncellenmesi amacıyla müzakerelerin bir an önce başlaması hususunda Bakanlık olarak yoğun temaslara devam ettiklerini söyledi. Sadece 2020 yılı içerisinde 27 ülke ile 44 görüşme gerçekleştirdiklerini bunların 30'unu bizzat kendisinin yaptığını ifade eden Pekcan, "Şu anda bununla ilgili bir şart koşulmuş değil, yeter ki süreç başlasın. Tabii ki karşılıklı bizim ve onların talepleri olacaktır." diye konuştu.



Esnafın desteklenmesine yönelik sorular üzerine de Bakanlık bütçesi ve mevcut mevzuatlar çerçevesinde TESKOMB üzerinden Halkbank kanalıyla esnafa faizsiz ya da düşük faizli krediler kullandırabildiklerini ifade eden Bakan Pekcan, doğal afetler nedeniyle Adıyaman, Elazığ, Malatya, Giresun ve İzmir'de de hibe desteklerinin sağlandığını anlattı.



Pekcan, desteklemelerde mevzuata uymak zorunda olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bizim de Bakanlık olarak bu yönde çalışmalarımız var. Aynı doğrultuda, kira, elektrik, su, doğal gaz ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda hibe ödeme yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığına taleplerimiz bulunuyor, görüşmeler de bu doğrultuda sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığınca esnaf sanatkara kullandırılan faiz indirimli krediler ve ertelemeler nedeniyle 1 Ocak - 31 Ekim tarihleri arasında Halkbank'a yapılan gelir kaybı 2 milyar 626 milyon 623 bin 830 lira olarak bildirilmiştir. Bu dönemde TOBB, Oda, Borsa mevduatlarının ilgili bankalara yatırılması suretiyle oluşturulan kaynaktan tacirlerimizin düşük faizli kredi kullanmalarına imkan sağlanmış olup bugüne kadar 50 bin firmaya 3 milyar lira Nefes Kredisi kullandırma imkanı gelmiştir. KOOP-DES kapsamında 133 kooperatifin 143 projesine, bütçe tutarı 18 milyon 128 bin 870 lira olan projelere Bakanlığımızca 13 milyon 648 bin 399 lira hibe desteği verilmiştir. Bu rakamı 4 ayda sağladık. Bu projeye devam ediyoruz. İnşallah 2021'de de artırmak istiyoruz."



Pandemi döneminde kredi talebi olan esnaf sanatkarın taleplerinin karşılanmasında, gerekli oda kayıt belgesinin alınması şartının taahhüt edilmesi koşuluyla 3 ay sonrasına bırakılması imkanı sağlandığını ifade eden Pekcan, "Bu kapsamda taahhüdünü yerine getirmeyenlerin süre uzatımı ile ilgili talepleri değerlendirilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilmektedir. Büyük olasılıkla Bakan Yardımcımız yarın Halkbank Yönetim Kurulunda bu konuyu tekrar gündeme getirecek." ifadelerini kullandı.



ESNAFA YÖNELİK YENİ BİR ÇALIŞMA DAHA BAŞLATILDI



Pekcan, esnafın mağdur olduğunun farkında olduklarını belirterek, "Kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere 'Bununla ilgili neler yapabiliriz?' değerlendirmesi yapıyoruz. Kamu kaynakları dışında Bakanlık olarak global firmalarla iletişime geçtik, onların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında esnafa ne gibi destekler verebiliriz? Bununla ilgili bir çalışmamız var." diye konuştu.