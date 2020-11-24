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Afrin'de bombalı terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var.

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında bir sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı..

Güncel / 24 Kasım 2020 Salı 17:38
Afrin'de bombalı terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, bir sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaralılar, Afrin'deki hastanelere nakledildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

.Patlamanın ardından çevrede hasar oluştu, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Saldırıda, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının ilçedeki ofisi de zarar gördü.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Suriye'nin Afrin ilçesindeki insani yardım çalışmalarını koordine ettiğimiz Afrin ofisimizin yakınında meydana gelen patlama sonucu ofisimizde maddi hasar oluştu. Görevli personel ve gönüllülerimizin sağlık durumu iyi. Can kaybı veya yaralanma söz konusu değil." dedi.

Tosun, patlama sonucu ofisteki bazı camların kırıldığını belirterek, Afrin'deki insani yardım çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini söyledi.

BAB'DA TERÖR SALDIRISI OLMUŞTU

Ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesinde de öğle saatlerinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil yaşamını yitirmiş, 18 sivil de yaralanmıştı.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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Suriye

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