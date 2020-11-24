USD (Alış - Satış) : 7,76 - 7,77 EURO (Alış - Satış) : 9,22 - 9,24

13 ilde eş zamanlı operasyon! 70 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi

Kocaeli'de kamu ihalelerine fesat karıştırdıkları belirlenen 70 kişinin yakalanması için 13 ilde ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Güncel / 24 Kasım 2020 Salı 09:17
13 ilde eş zamanlı operasyon! 70 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi

Edinilen bilgiye göre Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık, İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Özel Belgede Sahtecilik ve Rüşvet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından şüpheli şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı şafak operasyonu başlatıldı. Halen devam eden operasyonda çok sayıda gözaltının olduğu öğrenildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement