Yeni adımlar geliyor; yatırımcı korunacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Türkiye piyasalarına son 39 ayın en yüksek yabancı sermaye girişini sağlayan yargı ve ekonomi reformunun detayları netleşmeye başladı. Çıkarılan 3 yargı paketiyle siyasal alanda önemli adımlar atılırken, yeni reform paketi daha çok yatırımcıya yönelik olacak. Bunun için ticari hayatı ilgilendiren kanunlarda düzenlemeler yapılacak. İşte düzenlemelere ilişkin önemli detaylar;



SON DAKİKA KARARLARI DAVALAR HIZLI SONUÇLANACAK



Reform kapsamında Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku olmak üzere ticari hayata ilişkin kanunlarda davaların daha hızlı sonuçlanması ve yatırımcıyı koruyan adımlar atılacak. Mülkiyet hakkının korunmasında devlet- şahıs, şahıs-şahıs arasındaki uzun süren davaların daha hızlı sonuçlanmasının önü açılacak.



O MAHKEMELER YAYGINLAŞTIRILACAK



Ayrıca edinilen son dakika bilgisine göre Mülkiyet hakkı kapsamında yabancı yatırımcının Türkiye'de ticari mülk sahibi olması ve bu hakkının yasal olarak teminat altına alınıp korunmasına ilişkin adımlar atılacak. Ticari davalarda davaların kısa sürede sonuçlandırılması için ihtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.



ARABULUCULUK MERKEZİ KURULUYOR



Reform kapsamında bir önemli düzenleme de hayatımıza yeni giren arabuluculuk müessesesi ile ilgili olacak. Yapılacak son dakika düzenleme ile arabuluculuğun kapsamının genişletilmesi düşünülüyor. Arabulucular ticari davalara da bakıyor. Avukatlar bu düzenlemeye kendi ofislerinde bakıyor. Reform kapsamında ise en az 70-80 avukatın çalışacağı sadece ticaret davalarının arabuluculuğuna bakılacağı Arabuluculuk Merkezleri kurulması planlanıyor.



DÜZENLEMELER JET HIZIYLA YAPILACAK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ana gündem maddelerinden biri de yapılması düşünülen bu reformlar olacak. Düzenlemelerin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından aralık ayı ortalarında jet hızıyla Meclis'ten geçerek yasalaşması planlanıyor.