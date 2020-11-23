Uzmanından flaş iddia: Altın fiyatları 2021 yılına böyle başlayacak

Merkez Bankasının faiz artırımı kararının ardından altın fiyatları düşüşe geçmişti. Ancak altın yeni haftaya yükselişle başladı. Vatandaşlar, Altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları 2021'de ne olacak? sorularına yanıt arıyor. Konu ile ilgili, Hacıoğlu Madencilik İcra Kurulu Başkanı Yasin Hacıoğlu, tahminlerini paylaştı.



Altın fiyatları artacak mı?

Yasin Hacıoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, altın fiyatlarının düşmesinin ve yeniden 450 TL'yi görmesinin hayal olduğunu ileri sürdü. Gram altında son alım fırsatı olduğunu ve alım zamanı olduğunu belirten Hacıoğlu, 2020'nin GR/500 bandı üzerinde kapanacağını ifade ederek, gram altının 2021 yılına 500 lira üzerinde başlayacağını iddia etti.



Hacıoğlu, paylaşımlarında şu iddialarda bulundu:



'ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in teşvik paketine yönelik açıklamaları altında 1873 referans seviyesinin aşılmasına neden oldu. Altın, bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarını gerçekleştirmesi halinde pozitif algı güç kazanabilir.



Gram Altın TCMB'nin faiz kararı sonrası USDTRY tarafındaki düşüşün de etkisiyle Cuma günü 450 seviyesini test etti. Ancak sonrasında gelen alıcılar ile artık 455-458 seviyesindeyiz. Gün içinde 450-458 ana destek olarak kullanılarak, buranın üzerinde düzeltme hareketleri gözlenebilir.



1850 desteği üzerinde tepki alımları gözleniyor. Bu nedenle 1950 üzeri yukarı hareketin devamı mümkün. 1850 üzerinde kalabilirse 1875 1888 1900 ve 1920 hedef konumunda olabilir. 458 üzerinde kalırsak, 465 473 484 ve 496 ilk hedefler olarak kullanılabilir.'