Meteoroloji saat verdi: O illere buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'nin yüksek kesimleri için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.



Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı bölgede, rüzgar kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Bitlis'in güneyinde ise yer yer hamleli esecek.



Van Gölü'nde de rüzgarın doğu ve kuzeyden yer yer saatte 40 kilometre kuvvetinde esmesi, havanın az bulutlu ve görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.



Bölgede en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 10, Van ve Muş'ta 8, Bitlis'te 6 derece olması öngörülüyor.



Sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don nedeniyle yetkililerin tedbirli olması gerekiyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemizin doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BURSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık



KÜTAHYA °C, 11°C

Az bulutlu



MANİSA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık



MUĞLA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ADANA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 18°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



SİNOP °C, 13°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu



ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu



RİZE °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM °C, 3°C

Parçalı bulutlu



HAKKÂRİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 2°C

Parçalı bulutlu



VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık