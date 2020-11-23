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Meteoroloji saat verdi: O illere buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'nin yüksek kesimleri için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Bölgede en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 10, Van ve Muş'ta 8, Bitlis'te 6 derece olması öngörülüyor.

Güncel / 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:43
Meteoroloji saat verdi: O illere buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'nin yüksek kesimleri için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı bölgede, rüzgar kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Bitlis'in güneyinde ise yer yer hamleli esecek.

Van Gölü'nde de rüzgarın doğu ve kuzeyden yer yer saatte 40 kilometre kuvvetinde esmesi, havanın az bulutlu ve görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.

Bölgede en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 10, Van ve Muş'ta 8, Bitlis'te 6 derece olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don nedeniyle yetkililerin tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemizin doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 11°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 13°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu

HAKKÂRİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 2°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

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