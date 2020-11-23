Meteoroloji saat verdi: O illere buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'nin yüksek kesimleri için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Bölgede en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 10, Van ve Muş'ta 8, Bitlis'te 6 derece olması öngörülüyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'nin yüksek kesimleri için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı bölgede, rüzgar kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Bitlis'in güneyinde ise yer yer hamleli esecek.
Van Gölü'nde de rüzgarın doğu ve kuzeyden yer yer saatte 40 kilometre kuvvetinde esmesi, havanın az bulutlu ve görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.
Bölgede en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 10, Van ve Muş'ta 8, Bitlis'te 6 derece olması öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don nedeniyle yetkililerin tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemizin doğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 11°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller yöresinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 13°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu
HAKKÂRİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık