Merkez Bankası'nın kararı sonrası bankalar faizleri yükseltti! İşte güncel oranlar

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta yaptığı politika faizindeki artış mevduat faizlerine yansıdı. Yatırımlarını Türk Lirası olarak yapanlar için bankalar yüzde 15.50'ye varan oranlarda faiz imkanı sağlıyor. Yılbaşına kadar geçerli olan stopaj avantajı da devam ediyor.



Bankadaki mevduatlar 150 bin liraya kadar devlet garantisi altında. Bankalar arasındaki faiz farkı nedeniyle 100 bin liralık mevduatta faiz getirisi 463 liraya kadar azalabiliyor.



İş bankaların mevduat faizi oranları:



CepteTEB



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 15.50



32 günlük net getiri: 1299



Fibabanka



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 15.00



32 günlük net getiri: 1256



ING Bank



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 15.00



32 günlük net getiri: 1256



Alternatifbank



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 15.00



32 günlük net getiri: 1256



ICBC Bank Turkey



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 14.50



32 günlük net getiri: 1208



Halkbank



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 14.25



32 günlük net getiri: 1194



Ziraat Bankası



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 13.50



32 günlük net getiri: 1121



Akbank



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 12.75



32 günlük net getiri: 1067



Yapı Kredi



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 12.75



32 günlük net getiri: 1061



Denizbank



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 12.50



32 günlük net getiri: 1046



HSBC



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 12.00



32 günlük net getiri: 1004



Vakıfbank



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 11.50



32 günlük net getiri: 957



Garanti BBVA



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 10



32 günlük net getiri: 836



Türkiye İş Bankası



Mevduat tutarı: 100 bin lira



Faiz oranı: 10



32 günlük net getiri: 836