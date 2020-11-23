Merkez Bankası'nın kararı sonrası bankalar faizleri yükseltti! İşte güncel oranlar

Bankalar mevduat faizi oranlarını yükseltti. Tasarruflarını Türk Lirası'nda değerlendirenler farklı bankalardan seçenekleri kullanabiliyor. 100 bin liralık mevduatta bankalar arasındaki faiz farkı 463 liraya kadar yükselebiliyor.
Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta yaptığı politika faizindeki artış mevduat faizlerine yansıdı. Yatırımlarını Türk Lirası olarak yapanlar için bankalar yüzde 15.50'ye varan oranlarda faiz imkanı sağlıyor. Yılbaşına kadar geçerli olan stopaj avantajı da devam ediyor.
Bankadaki mevduatlar 150 bin liraya kadar devlet garantisi altında. Bankalar arasındaki faiz farkı nedeniyle 100 bin liralık mevduatta faiz getirisi 463 liraya kadar azalabiliyor.
İş bankaların mevduat faizi oranları:
CepteTEB
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 15.50
32 günlük net getiri: 1299
Fibabanka
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 15.00
32 günlük net getiri: 1256
ING Bank
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 15.00
32 günlük net getiri: 1256
Alternatifbank
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 15.00
32 günlük net getiri: 1256
ICBC Bank Turkey
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 14.50
32 günlük net getiri: 1208
Halkbank
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 14.25
32 günlük net getiri: 1194
Ziraat Bankası
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 13.50
32 günlük net getiri: 1121
Akbank
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 12.75
32 günlük net getiri: 1067
Yapı Kredi
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 12.75
32 günlük net getiri: 1061
Denizbank
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 12.50
32 günlük net getiri: 1046
HSBC
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 12.00
32 günlük net getiri: 1004
Vakıfbank
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 11.50
32 günlük net getiri: 957
Garanti BBVA
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 10
32 günlük net getiri: 836
Türkiye İş Bankası
Mevduat tutarı: 100 bin lira
Faiz oranı: 10
32 günlük net getiri: 836