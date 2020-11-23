Mardin'de PKK'nın sözde Dargeçit sorumlusu 'Reber' kod adlı öldürüldü

Mardin'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan, örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu belirlendi.



Yıldırım- 8 operasyonu kapsamında; Mardin-Dargeçit kırsalında Jandarma İHA tarafından tespit edilen teröristlere yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile operasyon başlatıldı.



Gri kategorideki terörist öldürüldü

Jandarma Atak Helikopteri ve J-SİHA unsurlarının da kullanıldığı, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale gelen teröristlerden birinin, terörden arananlarda “gri” kategoride yer alan örgütün sözde Dargeçit sorumlusu Reber kod adlı M.O. olduğu tespit edildi.



