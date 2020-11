LPG'li araç sahipleri dikkat! Bunu sizde yapıyorsanız!

Hava – yakıt karışımının soğuk havada değişiklik gösterdiğini belirten BRC Türkiye CEO'su Kadir Örücü, "LPG'li araçlar kışın yakıt-hava karışımının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyarlar. BRC sistemleri aracın sensörlerinden aldığı verileri benzin ECU'su üzerinden otomatik olarak alıp işlediğinden ayrıca bir ayara gerek duymaz. Ayrıca her araçta olduğu gibi LPG'li araçlarda da hava filtresi, antifriz değişimi, ateşleme sistemi kontrolü ve bujilerin bakımı, akü kontrolü, kış lastiklerine geçilmesi kışa girmeden yapılması zorunlu işlemlerdir" ifadelerini kullandı.



LPG'li araçlar da diğer tüm araçlar gibi mevsim değişiklerinde ve belirli periyodlarda bakıma ihtiyaç duyuyor. Kış mevsiminin yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde LPG'li araçlarda nelere dikkat edilmeli?



Dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC'nin Türkiye CEO'su Kadir Örücü, LPG'li araçların kış bakımına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Örücü, LPG'li araçlarda kışa yönelik yakıt-hava ayarının kışa göre düzenlenmesi gerektiğine ve antifriz, filtre, akü, bujiler, motor yağları, fren balatalarının kontrolünün ve gerekirse değiştirilmesinin önemine dikkat çekti.



'HAVA-YAKIT AYARINI OTOMATİK OLARAK GERÇEKLEŞTİREBİLİYORUZ'



Kış aylarında soğuyan havanın daha yoğun bir şekilde motora gireceğini söyleyen BRC Türkiye CEO'su Kadir Örücü, "Rölantide veya motora gaz verildiğinde devir saatinde yaşanan dalgalanmalar motora giden gaz-hava karışımının yeniden düzenlenmesi gerektiğini gösterir. BRC dönüşüm kitlerinde bu düzenleme aracın sensörlerinden gelen bilgiyle otomatik olarak gerçekleştirilir. Havanın yoğunlaştığını algılayan sensörler bilgiyi elektronik kontrol ünitesine (ECU) gönderir. ECU da bu veriye göre hava-yakıt oranını yeniden ayarlar. Dış hava koşullarına göre yakıt kalibrasyonunu otomatik ayarlayan sistemlerde devirde dalgalanmalar görülmez, araç daha verimli ve düzgün çalışır" ifadelerini kullandı.



'FİLTRE, YAĞ VE ANTİFRİZ GİBİ SARF MALZEMELERİNİN DEĞİŞİMİ ÖNEMLİ'



Tüm araçların periyodik bakımlarda değişimine ihtiyaç duyduğu sarf malzemelerinin kış aylarına girmeden önce değiştirilmesinin önemine değinen Örücü, "Hava filtresi aracın doğru ve sağlıklı nefes almasını sağlayan ekipmandır. Temiz, yeni değiştirilmiş hava filtresi kesintisiz ve sağlıklı hava akışı sağlar. LPG'li araçlar motorun soğutma suyu sıcaklığından faydalanarak buharlaştırılan gaz fazındaki LPG ile çalışır. Bu nedenle LPG regülatörünün yeterli ve sürekli ısıtılması motorun düzgün ve verimli çalışması için en önemli koşuldur. Bu noktada motorun ve soğutma suyunun belirli bir sıcaklıkta tutulması, suyun tüm su kanallarından rahatlıkla geçebilmesi için antifriz büyük önem taşımaktadır.



Hava değişiminden etkilenen diğer önemli donanımlarda aracın aküsü, ateşleme sistemi ve bujilerdir. Bunların kontrol edilmesi, gerekirse değiştirilmesi yakıt ekonomisi için zorunlu olmaktadır. Ayrıca kış aylarında üreticinin ve yetkili servislerin önerdiği viskozitede yağ kullanılması ve değişiminin yapılması, fren ve balataların kontrolü doğru bir karar olacaktır" şeklinde konuştu.



'KIŞA UYGUN LPG'NİN PROPAN ORANI YÜKSEK OLMALIDIR'



LPG yakıtının yaz aylarında yüzde 70 bütan, yüzde 30 propan gazlarından oluştuğunu belirten Kadir Örücü, "Kış aylarında daha kolay buharlaşan ve yüksek buhar basıncına sahip LPG'ye ihtiyaç duyulduğundan; yüzde 50 bütan, yüzde 50 propan karışımı kullanılmaktadır. Kış aylarında tüketiciler, LPG'nin kış şartlarına göre üretilip-üretilmediğini sorgulamalıdırlar. Propan bakımından zengin yakıt kış şartlarında daha kolay buharlaşacağından aracın daha sağlıklı çalışmasını sağlayacaktır" dedi.



'KIŞ LASTİĞİ UNUTULMAMALI!'



Kış aylarının olmazsa olmazı kış lastiği değişimini sürücülere hatırlatan Örücü, "Kullandığımız araç ne olursa olsun, havaların soğumaya başlamasıyla lastiklerimizi kış lastiğiyle değiştirilmeliyiz. Yağışlı havalarda güvenli tutuş ve sağlıklı fren mesafesi için kış lastiğini paha biçilemez bir önem taşıyor. Lastik masrafından kaçmak ileride kazalara davetiye çıkartabilir. Küçük bir masraftan kaçmanın bedelini daha kötü şekilde ödeyebiliriz" diye konuştu.



LPG GERÇEKLERİ:



Çoğu hidrokarbon yakıtlara göre LPG'nin karbon-hidrojen oranı düşüktür. Dolayısıyla ürettiği birim enerji başına çok daha az karbondioksit (CO2) açığa çıkar. LPG değişik oranlarda bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Karışım oranına göre farklılık gösterse de tüm diğer hidrokarbon yakıtlara (doğal gaz, benzin, dizel vs.) göre kilogram başına daha fazla enerji üretir. Kalorifik değeri yüksektir.



Birleşmiş Milletler Uluslararası İklim Değişikliği Paneli'ne (IPCC) göre, karbondioksitin (CO2) küresel ısınma potansiyeli (GWP) faktörü, yani sera gazı etkisi 1 iken, doğalgazın ki (metan) 25, LPG'ninki 0'dır.



Hava kirliliği ve insan sağlığı açısından en önemli kirleticiler katı parçacıklar (PM) ve azot oksitlerdir (NOx). Avrupa Birliği ülkelerinde PM'den kaynaklanan sağlık harcamalarının ton başına 75.000 Euro, NOx'den kaynaklananın ise 12.000 Euro olduğu hesaplanmaktadır.



Katı parçacıklar, oluşan hava kirliliğinin Avrupa Birliği ülkelerinde her insanın hayatını ortalama 8 ila 6 ay azalttığı tahmin edilmektedir. Ayrıca açık ateşlerin neden olduğu solunum yolları sorunlarının dünyada yılda 1,5 milyon insanın hayatına mâl olduğu tespit edilmektedir.



Hürriyet'te yer alan habere göre, LPG'nin katı parçacıklar (PM) salınımı odun ve kömürden 25-35 defa, dizelden 10 defa, benzinden yüzde 30 daha azdır.



Otomotiv yakıtları arasında azot oksitler (NOx) salınımı en düşük yakıt LPG otogazdır. LPG'li bir araç kilometre başına doğal gazlı bir araca göre yüzde 50, benzinli bir araca göre yüzde 75, dizel araca göre yüzde 200 daha az NOx üretmektedir.



Avrupa Birliği'nde 1000 kilometre başına salınan zararlı maddelerden kaynaklanan sağlık harcamaları dikkate alındığında LPG otogaz, benzinden yüzde 70, dizelden yüzde 700 daha az sağlık harcaması sağlar.



Avrupa Birliği ülkelerinde 2020 yılı için konulmuş hedefe göre, otomotiv yakıtları içinde LPG otogazın günümüzde yüzde 2 olan payının yüzde 10'a çıkarılması öngörülmektedir. Günümüzde ülkemizde LPG otogaz otomotiv yakıtları arasında %12'lik bir paya erişmiştir. Bu açıdan Türkiye, Avrupa Birliği'nin 2020 hedefini şimdiden yakalamış ve geçmiştir.



Ülkemizde yaklaşık 5 milyon araç LPG otogaz kullanmaktadır. Bu suretle her yıl yaklaşık 2 milyon ton daha az CO2 salınımı gerçekleşmektedir.