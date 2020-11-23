İşte 23 Kasım'ın koronavirüs tablosu!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 23 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı.







23 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ



TEST SAYISI: 161.125

HASTA SAYISI: 6.713

VEFAT SAYISI: 153

İYİLEŞEN SAYISI: 3.254



TEDBİRLERE UYUN MASKE TAKIN



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin.



