İstanbul Tabip Odası'nın Ayasofya hazımsızlığı hala geçmedi! Vaka artışını 4 ay önceye bağladılar

CHP'nin yayın organı Halk TV'de Fatma Nur Ak'ın sunumuyla ekrana gelen programa, hükümet karşıtlığıyla bilinen İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu katıldı.





Programın gündemi koronavirüsle mücadeledeki son durum oldu.





Ayasofya açılışını söyledi

Türkiye'nin salgınla mücadelede dünya ülkelerine oranla ne kadar başarılı bir çizgi sürdürdüğünü görmezden gelen Ömeroğlu, Türkiye'nin başarısız olduğunu savunarak, üst üste yapılan hatalar nedeniyle vakaların yeniden artışa geçtiğini söyledi.





Rukiye Eker Ömeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 ay önce camiye çevrilen Ayasofya'nın açılışını hatırlatarak, '350 bin kişiyi toplayıp cami açılışı yaptılar, bir başka yerin açılışını yaptılar, Van'da toplanıldı, parti toplantıları oldu... Bugüne gelinmesinde sağlık yönetiminin rolü var.' ifadelerini kullandı.





4 ay oldu

Bilindiği üzere Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılındı ve üzerinden 4 ay geçti.



