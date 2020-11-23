Çalışanları heyecanlandıran haber! Maaşlara yüzde 17 zam hazırlığı

Dünya genelinde 33 ülkede faaliyet gösteren Endeavor Derneği ile uluslararası danışmanlık şirketi Talentmelon'ın ortaklaşa hazırladığı Girişimci Şirketlere Özel Ücret ve Yan Haklar Raporu yayımlandı. Türkiye'nin önde gelen 46 şirketi ile 3 binin üzerindeki çalışandan alınan veriler üzerinden yapılan araştırma, pandemiyi gerekçe gösterip çalışanlarının maaşını zam yapmamayı planlayan, hatta işçi çıkarmayı düşünen şirketlerin aksine, girişimci şirketlerin çoğunun işçi çıkarmama ve zam yapma yönünde hazırlık yaptığını ortaya koydu.



Enflasyonun üstünde

Rapor sonuçlarına göre, pandemiye rağmen şirketler 2021'de çalışanlarına yatırım yapmayı sürdürecek. Katılımcı şirketlerin yüzde 92'si 2021 yılı için maaş artışı planlarken, zam yapacak şirketlerin de yüzde 86'sı maaşlarda enflasyonun üzerinde artış hedefliyor.



Araştırmaya katılan şirketlerin, önümüzdeki yıl çalışanlarına ortalama yüzde 17 oranında zam yapacakları da belirlendi.



İşte atma son çare

Şirketler, çalışanlarını işten çıkarma ya da maaşlarını düşürme seçeneğini ‘son çare' olarak düşünüyor. Araştırmaya katılan 46 şirketten sadece 6'sı maaşlara belirli bir dönem için kesinti uyguladığını, bir şirket ise belirsiz bir dönem kesinti yaptığını bildirdi. İşten çıkarmak zorunda kalan şirketlerin ise kritik olmayan pozisyonlardaki çalışanlarının işine son verdiği belirtildi.



Uzaktan çalışma

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 85'i üretkenliğin salgın öncesi ile aynı ya da daha yüksek olduğunu, yüzde 43'ü pandemi süreci bittikten sonra da çalışanlarının en az yüzde 60'ına uzaktan çalışma seçeneği sunacağını açıkladı. Pandemi döneminde zorunlu olarak uyguladıkları esnek çalışma modelinden memnun kalan şirketlerin esnek çalışmayı kalıcı hale getirmek istediği de tespit edildi. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 39'u esnek çalışmayı sürekli hale getirmeyi planladıklarını, yüzde 80'den fazlası da ofis alanlarını yeniden gözden geçirme kararı aldıklarını bildirdiler.



En yüksek maaş yazılımcılara

Araştırma sonuçlarına göre yazılım geliştirme en fazla talebin olduğu ve en fazla maaş alan meslek olarak yine öne çıktı. Yazılım geliştirme ekiplerinin şirket içindeki diğer ekiplere göre ortalama yüzde 20 daha fazla maaş aldığı, giriş seviye yazılımcıların maaş ortalamalarının 3 bin 800 TL ila 6 bin 250 TL, 1-3 yıl deneyimli yazılımcıların maaşlarının ise 6 bin ila 8 bin lira arasında değiştiği belirlendi. Özellikle kıdemli iOS mobil yazılımcılarının 21 bin TL'ye kadar maaş aldığı tespit edildi.